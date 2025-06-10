Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
10 июня 2025, 13:20 |
1138
2

Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Илкли

10 июня 2025, 13:20 |
1138
2
Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

10 июня украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 151) и Юлия Стародубцева (WTA 67) проведут очное противостояние на старте травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Украинки выйдут на корт №2 ориентировочно в 13:10 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Тайлы Гибсон (Австралия, WTA 135).

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Прогноз и анонс на матч WTA 125 в Илкли
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 10 июня
Рейтинг WTA. Рекорд Стародубцевой. На каком месте Свитолина после РГ-2025?
Дарья Снигур Юлия Стародубцева смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10 июня 2025, 10:10 31
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Новая Зеландия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Чем удивит команда Сергея Реброва в этот раз?

Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025
Теннис | 09 июня 2025, 17:47 0
Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025
Рекорды и достижения, которые покорились Алькарасу на Ролан Гаррос 2025

8 июня Карлос переиграл Янника Синнера в финале грунтового мейджора в Париже

Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09.06.2025, 21:57
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Бокс | 10.06.2025, 08:56
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Василь Бруховський
Снігур безперспективна, а Стародубцева час від часу може порадувати, тому успіху їй.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 11
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 6
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
ПСЖ поставил Борнмуту ультиматум по трансферу Забарного
08.06.2025, 22:07 13
Футбол
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем