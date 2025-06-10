WTA10 июня 2025, 13:20 |
1138
2
Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Илкли
10 июня 2025, 13:20 |
1138
2
10 июня украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 151) и Юлия Стародубцева (WTA 67) проведут очное противостояние на старте травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.
Украинки выйдут на корт №2 ориентировочно в 13:10 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется против Тайлы Гибсон (Австралия, WTA 135).
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июня 2025, 10:10 31
Чем удивит команда Сергея Реброва в этот раз?
Теннис | 09 июня 2025, 17:47 0
8 июня Карлос переиграл Янника Синнера в финале грунтового мейджора в Париже
Футбол | 09.06.2025, 21:57
Футбол | 10.06.2025, 07:48
Бокс | 10.06.2025, 08:56
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Снігур безперспективна, а Стародубцева час від часу може порадувати, тому успіху їй.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2025, 09:26 5
09.06.2025, 19:05 11
09.06.2025, 01:43 6
09.06.2025, 08:28 2
09.06.2025, 00:20 4
08.06.2025, 22:07 13
08.06.2025, 13:40 2