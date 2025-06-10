Дарья Снигур – Юлия Стародубцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня украинские теннисистки Дарья Снигур (WTA 151) и Юлия Стародубцева (WTA 67) проведут очное противостояние на старте травяного турнира WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Украинки выйдут на корт №2 ориентировочно в 13:10 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против Тайлы Гибсон (Австралия, WTA 135).