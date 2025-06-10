Легионер Динамо назвал единственную причину, почему ушел из киевского клуба

Бывший футболист киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о своей карьере в чемпионате Украины и признался, почему покинул киевский клуб:

«Переговоры с «Панатинаикосом» длились долго. Мне было очень тяжело уходить из киевского «Динамо», я провел там лучшие годы своей футбольной карьеры. Я бы остался, если бы не война.

Каждый раз, когда я думаю об этих моментах, я содрогаюсь. Ты вынужден покидать свой дом. Берешь только своего ребенка и самые необходимые вещи и садишься в машину, чтобы спастись. Ты не знаешь, что произойдет. Мы не привыкли к таким ситуациям.

Мы выходили на улицу и не знали, с чем столкнемся, что упадет нам на голову. Первые дни войны были очень тяжелыми. Я боялся сначала за своего ребенка, а потом за себя. К счастью, нашлись люди, которые были готовы нам помочь, и мы спаслись», – рассказал Вербич.

Словенский вингер играл в Украине с 2018 по 2022 с перерывом на аренду в польскую «Лехию». В составе киевского клуба провел 126 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 23 результативные передачи.