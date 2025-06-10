Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Динамо назвал единственную причину, почему ушел из киевского клуба
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 13:14 |
731
0

Легионер Динамо назвал единственную причину, почему ушел из киевского клуба

Беньямин Вербич рассказал о своем переходе в греческий «Панатинаикос»

10 июня 2025, 13:14 |
731
0
Легионер Динамо назвал единственную причину, почему ушел из киевского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывший футболист киевского «Динамо» Беньямин Вербич рассказал о своей карьере в чемпионате Украины и признался, почему покинул киевский клуб:

«Переговоры с «Панатинаикосом» длились долго. Мне было очень тяжело уходить из киевского «Динамо», я провел там лучшие годы своей футбольной карьеры. Я бы остался, если бы не война.

Каждый раз, когда я думаю об этих моментах, я содрогаюсь. Ты вынужден покидать свой дом. Берешь только своего ребенка и самые необходимые вещи и садишься в машину, чтобы спастись. Ты не знаешь, что произойдет. Мы не привыкли к таким ситуациям.

Мы выходили на улицу и не знали, с чем столкнемся, что упадет нам на голову. Первые дни войны были очень тяжелыми. Я боялся сначала за своего ребенка, а потом за себя. К счастью, нашлись люди, которые были готовы нам помочь, и мы спаслись», – рассказал Вербич.

Словенский вингер играл в Украине с 2018 по 2022 с перерывом на аренду в польскую «Лехию». В составе киевского клуба провел 126 матчей, в которых забил 37 голов и отдал 23 результативные передачи.

По теме:
Довбик намерен остаться. Гасперини попросил Рому подписать двух форвардов
«Хороший шанс». Известный журналист – о возможном переходе Забарного в ПСЖ
Серьезный разговор. Игроку Барселоны дадут деньги, чтобы он ушел из клуба
чемпионат Греции по футболу Панатинаикос Динамо Киев Беньямин Вербич трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Gazzetta.gr
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Футбол | 10 июня 2025, 10:25 13
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба

«Горняки» требуют у «Днепра-1» проценты от трансфера Александра Пихаленка

В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
Футбол | 10 июня 2025, 09:02 9
В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу
В Динамо возвращается футболист, который не нужен киевскому клубу

Аргентинский «Тигре» принял решение отправить Эрика Рамиреса обратно в Украину

Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Футбол | 09.06.2025, 21:57
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
Винисиус тремя словами отреагировал на победу Роналду в Лиге наций
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон
Футбол | 10.06.2025, 12:57
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус определился с тренером на следующий сезон
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Футбол | 09.06.2025, 18:40
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Туран решил, какой игрок ему не нужен. Шахтер заработает хорошие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
Яркая победа. Украинский боксер едва не сломал челюсть американцу
08.06.2025, 22:03
Бокс
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
«Я горжусь, брат». Усик отреагировал на завершение карьеры Ломаченко
08.06.2025, 17:52 11
Бокс
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
Двухкратные чемпионы. Португалия переиграла Испанию в финале Лиги наций
09.06.2025, 00:50 26
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 2
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 6
Футбол
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
09.06.2025, 14:36 30
Футбол
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем