Падение Винисиуса. Футболист Барселоны стал самым дорогим игроком мира
Трансферная стоимость испанского вингера Ламина Ямаля составила 200 млн евро
Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков, которые выступают в сильнейших лигах Европы, а также составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Прошлый лидер – вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор потерял 30 млн евро и упал на пятое место. Рейтинг возглавил испанский вундеркинд, 17–летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль, трансферная стоимость которого составила 200 млн евро.
Стоит отметить, что большинство мест в этом списке заняли представители испанской Ла Лиги – четыре игрока «Реала» и два из «Барселоны». Кроме того, в десятку попали по два представителя Английской Премьер–лиги и немецкой Бундеслиги.
Рейтинг самых дорогих футболистов мира (по данным Transfermarkt):
- Ламин Ямаль (Барселона) – 200 млн евро
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид) – 180 млн евро
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 180 млн евро
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) – 180 млн евро
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) – 170 млн евро
- Букайо Сака (Арсенал) – 150 млн евро
- Педри (Барселона") – 140 млн евро
- Флориан Вирц (Байер) – 140 млн евро
- Джамал Мусиала (Бавария) – 140 млн евро
- Федерико Вальверде (Реал Мадрид) – 130 млн евро
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