Падение Винисиуса. Футболист Барселоны стал самым дорогим игроком мира

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков, которые выступают в сильнейших лигах Европы, а также составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Прошлый лидер – вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор потерял 30 млн евро и упал на пятое место. Рейтинг возглавил испанский вундеркинд, 17–летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль, трансферная стоимость которого составила 200 млн евро.

Стоит отметить, что большинство мест в этом списке заняли представители испанской Ла Лиги – четыре игрока «Реала» и два из «Барселоны». Кроме того, в десятку попали по два представителя Английской Премьер–лиги и немецкой Бундеслиги.

Рейтинг самых дорогих футболистов мира (по данным Transfermarkt):