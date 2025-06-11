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11 июня 2025, 08:19 | Обновлено 11 июня 2025, 09:21
1019
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Падение Винисиуса. Футболист Барселоны стал самым дорогим игроком мира

Трансферная стоимость испанского вингера Ламина Ямаля составила 200 млн евро

11 июня 2025, 08:19 | Обновлено 11 июня 2025, 09:21
1019
0
Падение Винисиуса. Футболист Барселоны стал самым дорогим игроком мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков, которые выступают в сильнейших лигах Европы, а также составил рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Прошлый лидер – вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор потерял 30 млн евро и упал на пятое место. Рейтинг возглавил испанский вундеркинд, 17–летний игрок «Барселоны» Ламин Ямаль, трансферная стоимость которого составила 200 млн евро.

Стоит отметить, что большинство мест в этом списке заняли представители испанской Ла Лиги – четыре игрока «Реала» и два из «Барселоны». Кроме того, в десятку попали по два представителя Английской Премьер–лиги и немецкой Бундеслиги.

Рейтинг самых дорогих футболистов мира (по данным Transfermarkt):

  1. Ламин Ямаль (Барселона) – 200 млн евро
  2. Джуд Беллингем (Реал Мадрид) – 180 млн евро
  3. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 180 млн евро
  4. Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) – 180 млн евро
  5. Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) – 170 млн евро
  6. Букайо Сака (Арсенал) – 150 млн евро
  7. Педри (Барселона") – 140 млн евро
  8. Флориан Вирц (Байер) – 140 млн евро
  9. Джамал Мусиала (Бавария) – 140 млн евро
  10. Федерико Вальверде (Реал Мадрид) – 130 млн евро

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Ламин Ямаль Джуд Беллингем Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Букайо Сака Педри Флориан Вирц Джамал Мусиала Федерико Вальверде Transfermarkt Реал Мадрид Барселона Байер Бавария Арсенал Лондон Манчестер Сити
Николай Титюк Источник: Transfermarketweb
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