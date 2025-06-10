Во Второй лиге будет работать экс-футболист, который играл в ЛЧ и сборной
Дмитрий Дымнич рассказал об изменения в футбольном клубе «Колос-2»
Полузащитник «Колос-2» Дмитрий Дымнич рассказал об изменениях на тренерском мостике команды из Ковалевки – раньше свой пост покинул Владимир Бондаренко, который не сумел вывести подопечных в Первую лигу:
– Дмитрий, «Колос-2» прекратил сотрудничество с Владимиром Бондаренко. Кто сейчас будет тренировать команду?
– Главным тренером назначен Артем Сергеевич Старгородский. Он приведет с собой ассистента. Также в его штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Анатольевич Козаченко и тренер по физподготовке Даниил Александрович Моисеев.
– Какого помощника приведет Старгородский?
– Пока это тайна.
– Ну хоть намекните.
– Это известная фигура в украинском футболе, в «Колосе» раньше не играл. Недавно он выступал за сборную Украины и играл в Лиге чемпионов.
– Почему клуб прекратил сотрудничество с Владимиром Бондаренко?
– Потому что была не выполнена задача на сезон, а именно – выход в Первую лигу. После поражения от «Подолья» мы пришли к общему решению, что Бондаренко покидает клуб, – признался Дымнич.
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