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Украина. Вторая лига
10 июня 2025, 12:49 |
853
1

Во Второй лиге будет работать экс-футболист, который играл в ЛЧ и сборной

Дмитрий Дымнич рассказал об изменения в футбольном клубе «Колос-2»

10 июня 2025, 12:49 |
853
1
Во Второй лиге будет работать экс-футболист, который играл в ЛЧ и сборной
ФК Колос-2 Ковалевка

Полузащитник «Колос-2» Дмитрий Дымнич рассказал об изменениях на тренерском мостике команды из Ковалевки – раньше свой пост покинул Владимир Бондаренко, который не сумел вывести подопечных в Первую лигу:

– Дмитрий, «Колос-2» прекратил сотрудничество с Владимиром Бондаренко. Кто сейчас будет тренировать команду?

– Главным тренером назначен Артем Сергеевич Старгородский. Он приведет с собой ассистента. Также в его штабе остаются тренер вратарей Дмитрий Анатольевич Козаченко и тренер по физподготовке Даниил Александрович Моисеев.

– Какого помощника приведет Старгородский?

– Пока это тайна.

– Ну хоть намекните.

– Это известная фигура в украинском футболе, в «Колосе» раньше не играл. Недавно он выступал за сборную Украины и играл в Лиге чемпионов.

– Почему клуб прекратил сотрудничество с Владимиром Бондаренко?

– Потому что была не выполнена задача на сезон, а именно – выход в Первую лигу. После поражения от «Подолья» мы пришли к общему решению, что Бондаренко покидает клуб, – признался Дымнич.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Колос-2 Ковалевка Владимир Бондаренко Артем Старгородский назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Павел Добрянский
Все, що треба знати про український футбол: півзахисник клубу розповідає про перестановки на тренерському містку) не дивно, що вони до першої ліги не потрапили...
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