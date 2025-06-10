Самой волевой командой УПЛ-2024/25 стал ЛНЗ

В сезоне-2024/25 наибольшее количество волевых побед одержали ЛНЗ и «Верес» – по 3. Но поскольку разница мячей в этих играх у черкасщан оказалась лучше, чем у ровенчан, то именно «сиреневым» впервые в истории досталось звание самой волевой команды чемпионата. ЛНЗ, уступая соперникам по ходу встречи, выиграл дома у «Руха» (3:1) и «Карпат» (2:1), а в гостях обыграл «Зарю» (2:1). В свою очередь «Верес»» совершил камбеки в родных стенах в матчах с «Зарей» (2:1) и «Черноморцем» (2:1), а на выезде – с ЛНЗ (2:1).

Всего в УПЛ-2024/25 было зафиксировано 20 волевые победы. 12 одержали хозяева, 8 – гости. Ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча «Ворскле», «Ингульцу», «Оболони» и «Руху». Абсолютным лидером по числу «безвольных» поражений оказались «Карпаты», которые, ведя в счете, уступили в итоге соперникам в пяти встречах (2 – дома, 3 – в гостях). В то же время пять клубов – «Динамо», «Ингулец», «Кривбасс», «Оболонь» и «Полесье» – ни разу не проиграли, имея преимущество по ходу игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ