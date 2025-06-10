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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 12:24 | Обновлено 10 июня 2025, 12:53
96
0

Самой волевой командой УПЛ-2024/25 стал ЛНЗ

«Сиреневые» выиграли 3 матча, в которых уступали соперникам по ходу встречи

10 июня 2025, 12:24 | Обновлено 10 июня 2025, 12:53
96
0
Самой волевой командой УПЛ-2024/25 стал ЛНЗ
ФК ЛНЗ

В сезоне-2024/25 наибольшее количество волевых побед одержали ЛНЗ и «Верес» – по 3. Но поскольку разница мячей в этих играх у черкасщан оказалась лучше, чем у ровенчан, то именно «сиреневым» впервые в истории досталось звание самой волевой команды чемпионата. ЛНЗ, уступая соперникам по ходу встречи, выиграл дома у «Руха» (3:1) и «Карпат» (2:1), а в гостях обыграл «Зарю» (2:1). В свою очередь «Верес»» совершил камбеки в родных стенах в матчах с «Зарей» (2:1) и «Черноморцем» (2:1), а на выезде – с ЛНЗ (2:1).

Всего в УПЛ-2024/25 было зафиксировано 20 волевые победы. 12 одержали хозяева, 8 – гости. Ни разу не удалось отпраздновать викторию, проигрывая по ходу матча «Ворскле», «Ингульцу», «Оболони» и «Руху». Абсолютным лидером по числу «безвольных» поражений оказались «Карпаты», которые, ведя в счете, уступили в итоге соперникам в пяти встречах (2 – дома, 3 – в гостях). В то же время пять клубов – «Динамо», «Ингулец», «Кривбасс», «Оболонь» и «Полесье» – ни разу не проиграли, имея преимущество по ходу игры.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты ЛНЗ Черкассы итоги сезона УПЛ Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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