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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 12:13 | Обновлено 10 июня 2025, 12:16
126
1

Наибольшее количество разгромов в сезоне-2024/25 нанес соперникам Шахтер

Горняки одержали в минувшем чемпионате 10 побед с крупным счетом

10 июня 2025, 12:13 | Обновлено 10 июня 2025, 12:16
126
1
Наибольшее количество разгромов в сезоне-2024/25 нанес соперникам Шахтер
ФК Шахтер

36 матчей сезона-2024/24 (15%) завершились с перевесом одной из команд в три и более мяча (23 в пользу хозяев, 13 – гостей). Наибольшее количество побед с крупным счетом 4-й год подряд, а всего в рекордный 17-й раз в истории одержал «Шахтер» – 10. Шесть разгромов, больше, чем кто-либо, горняки нанесли соперникам на своем поле: «Ингульцу» (6:0), ЛНЗ (5:1), «Оболони» (4:0), «Карпатам» (5:2), «Александрии» (3:0), «Вересу» (3:0). И четыре, также больше всех, – в гостях: «Ворскле» (5:0), «Ингульцу» (4:1), ЛНЗ (4:1), «Черноморцу» (3:0). 6 крупных викторий отпраздновало «Динамо» (по 3 – дома и в гостях), 4 - «Карпаты» (все – в родных стенах).

Ни разу не выиграли с преимуществом в три мяча «Заря», ЛНЗ, «Оболонь» и «Черноморец». Наибольшее количество крупных поражений потерпели «Оболонь» – 6, «Ингулец» – 5, «Левый берег» и «Черноморец» – по 4. А ни одного разгрома не испытали, как и в предыдущем чемпионате, «Динамо», Рух» и «Шахтер», а также «Колос».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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zzg77
Якби не лягали декотрі під кротів, то була б зовсім інша статистика!!!
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