Президент украинского клуба хотел снять свою команду с чемпионата

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился мнением о развитии и проблемах своей команды, а также признался, что хотел снять свой коллектив с чемпионата Украины:

«Если честно, была мысль снять команду с чемпионата. Это было 7 апреля 2022 года, я привез на стадион более 100 человек, чтобы делали ремонт. Я хотел людям показать, что это не так страшно, это ненадолго, скоро закончится, не надо никому никуда бежать.

Ракета как пролетела над стадионом, так рабочие и разбежались, и за инструментом до сих пор некоторые не пришли. Во время войны я сделал стадион, но сделал, опережая все события, потому что там реестры закрыты. И выходит, что я стадион построил, а документы оформить не успел.

Президент УАФ ни разу не приехал и не спросил: «Может, чем-то нужно помочь?». Павелко был плохим? Ну, он трижды приезжал, когда строился стадион, и спрашивал: «Может, что-нибудь там сделать?» Я вижу, что наш футбол уходит прямо в небытие. Просто в небытие», – откровенно рассказал Поворознюк.