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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 12:11 | Обновлено 10 июня 2025, 12:12
404
0

Президент украинского клуба хотел снять свою команду с чемпионата

Александр Поворознюк рассказал о проблемах «Ингульца»

10 июня 2025, 12:11 | Обновлено 10 июня 2025, 12:12
404
0
Президент украинского клуба хотел снять свою команду с чемпионата
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поделился мнением о развитии и проблемах своей команды, а также признался, что хотел снять свой коллектив с чемпионата Украины:

«Если честно, была мысль снять команду с чемпионата. Это было 7 апреля 2022 года, я привез на стадион более 100 человек, чтобы делали ремонт. Я хотел людям показать, что это не так страшно, это ненадолго, скоро закончится, не надо никому никуда бежать.

Ракета как пролетела над стадионом, так рабочие и разбежались, и за инструментом до сих пор некоторые не пришли. Во время войны я сделал стадион, но сделал, опережая все события, потому что там реестры закрыты. И выходит, что я стадион построил, а документы оформить не успел.

Президент УАФ ни разу не приехал и не спросил: «Может, чем-то нужно помочь?». Павелко был плохим? Ну, он трижды приезжал, когда строился стадион, и спрашивал: «Может, что-нибудь там сделать?» Я вижу, что наш футбол уходит прямо в небытие. Просто в небытие», – откровенно рассказал Поворознюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк
Николай Титюк Источник: YouTube
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