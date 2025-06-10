Источник: на Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин уже принял решение о своем будущем на фоне интереса, который к нему проявляют европейские клубы, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

«Резервный вратарь «Реала» Андрей Лунин заявил, что хочет остаться. Но его агент Жорже Мендеш получает информацию об интересе к украинцу от претендентов со всей Европы», — написал Кортегана в своем материале для The Athletic.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт с «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что на Лунина нацелился английский гранд.