Источник: на Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил
Андрей хочет остаться в Реале
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин уже принял решение о своем будущем на фоне интереса, который к нему проявляют европейские клубы, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.
«Резервный вратарь «Реала» Андрей Лунин заявил, что хочет остаться. Но его агент Жорже Мендеш получает информацию об интересе к украинцу от претендентов со всей Европы», — написал Кортегана в своем материале для The Athletic.
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт с «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.
Сообщалось, что на Лунина нацелился английский гранд.
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Майже не знайдеться такого футболіста, який би не мріяв грати за Реал ( в даному випадку, а більш розширено за любий інший великий клуб). Мрія Луніна здійснилася і він повністю задоволений своїм становищем в клубі, а ті всі надуті щоки -на публіку.
Не схоже, що у нього є шанс стати основним ні сьогодні ні завтра, але боротьба за другого номера це теж боротьба і поки її він виграє.
Виходить, що своєї стелі він досяг.
Пропустив три голи від румунів, то його з лайном змішали.
Трубін пропустив чотири від Канади - нормально, сталося.
Піде тільки якщо топ клуби типа Сіті, Ювентусу зроблять основним. Йти у клуби, які навіть в ЛЧ не грають - нема сенсу. Ну хіба МЮ чи Мілан, бо великі клуби з історією. Всякі Астон Віли, Фенерхбахче то курам на сміх.
Кепа пішов у Борнмут, бо Лунін не пустив його бути другим воротарем. І грає. Але якби Реал покликав стати другим воротарем, то прибіг би миттєво.