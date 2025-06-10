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Испания
10 июня 2025, 12:16 | Обновлено 10 июня 2025, 12:35
2100
10

Источник: на Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил

Андрей хочет остаться в Реале

10 июня 2025, 12:16 | Обновлено 10 июня 2025, 12:35
2100
10
Источник: на Лунина есть соискатели со всей Европы, украинец уже все решил
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин уже принял решение о своем будущем на фоне интереса, который к нему проявляют европейские клубы, сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана.

«Резервный вратарь «Реала» Андрей Лунин заявил, что хочет остаться. Но его агент Жорже Мендеш получает информацию об интересе к украинцу от претендентов со всей Европы», — написал Кортегана в своем материале для The Athletic.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 14 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт с «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что на Лунина нацелился английский гранд.

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Жорже Мендеш Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 10
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Dimaryz81
Пожалуйста , хватит про него писать каждое межсезонье. Он все для себя решил. Вторым, третьим, если Алонсо купит под себя еще кипера, это не важно. Главное теплое место на лавке. Куча титулов и хорошая зарплата.
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+3
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GloryUkraine
Майбутнє Луніна це не наша проблема.
Майже не знайдеться такого футболіста, який би не мріяв грати за Реал ( в даному випадку, а більш розширено за любий інший великий клуб). Мрія Луніна здійснилася і він повністю задоволений своїм становищем в клубі, а ті всі надуті щоки -на публіку. 
Не схоже, що у нього є шанс стати основним ні сьогодні ні завтра, але боротьба за другого номера це теж боротьба і поки її він виграє.
Виходить, що своєї стелі він досяг.
Пропустив три голи від румунів, то його з лайном змішали. 
Трубін пропустив  чотири від Канади - нормально, сталося.
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0
anacreon
Лунін піде тільки якщо його сам Реал вижене. Якщо куплять нового другого воротаря і зроблять його третім. А так, маючи по 10 матчів на сезон і Куртуа старіє все більше - йому нема сенсу йти з кращого і престижнішого клуба в світі. Це пониження.
Піде тільки якщо топ клуби типа Сіті, Ювентусу зроблять основним. Йти у клуби, які навіть в ЛЧ не грають - нема сенсу. Ну хіба МЮ чи Мілан, бо великі клуби з історією. Всякі Астон Віли, Фенерхбахче то курам на сміх.
Кепа пішов у Борнмут, бо Лунін не пустив його бути другим воротарем. І грає. Але якби Реал покликав стати другим воротарем, то прибіг би миттєво.
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0
Перший Серед Рівних
Чекайте так він уже ж вибрав Ов'єдо! Причому пригрозив і поставив Реалу ультиматум! 
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0
Markus Bob
Спиртюа, а как же Овьедо? Или у вас работает генератор случайных новостей?
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0
zzg77
Лунін чи Тер Штеген, хто кращий?? 
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0
AK.228
Шо оно там решило!? Как жена скажет так и будет
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-4
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