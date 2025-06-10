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Англия
10 июня 2025, 11:56 | Обновлено 10 июня 2025, 12:08
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Не Ливерпуль и Барселона. Чемпионы топ-лиг и УПЛ по правилам бокса

Победил чемпиона – стал чемпионом и защищаешь титул

10 июня 2025, 11:56 | Обновлено 10 июня 2025, 12:08
205
0
Не Ливерпуль и Барселона. Чемпионы топ-лиг и УПЛ по правилам бокса
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Айнтрахта празднуют победу в последнем матче Бундеслиги

Я устал. На самом деле, от многого, но больше всего – от несправедливости в футболе. Довольно часто трофей выигрывает не лучшая команда здесь и сейчас – а та, которая просто не проваливалась в течение года. Но насколько справедливо считать ее лучшей, если она не была такой ни одного дня в году, а просто держала уровень? Или вот кубковые турниры, где кто-то может дойти до финала благодаря простой жеребьевке – и только благодаря единственной большой победе в решающей игре стать чемпионом. Разве это честно? «Наполи» стал чемпионом страны, хотя в последних 16 матчах чемпионата одержал только 7 побед – это даже не 50%. Поэтому я и спрашиваю вас: вы действительно считаете это правильным? Другое дело – бокс. Хочешь считаться лучшим? Побеждай того, кто является лучшим сейчас. Проиграл – больше не обладатель поясов, если они у тебя были. Никакого права на ошибку. Жестко? Да. Справедливо? Да, потому что ты лучший только тогда, когда побеждаешь. И никто не сомневается в твоем уровне до следующего поединка.

Эта статья – о справедливости. Здесь мы выявим настоящих чемпионов каждой из топ-лиг Европы этого сезона, а еще – украинской. Действуют правила бокса: если победил действующего чемпиона, то титул твой и ты его «несешь», победили тебя – титул ушел. Сначала его будет защищать прошлогодний топ-1. То есть в Англии на 1-й тур АПЛ его вынесет «Ман Сити». И потеряет его после первого поражения. Обещаю: будет интересно.

АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Раз уж вспомнил «Ман Сити», то с него и начну. Чемпион АПЛ прошлого сезона продержался достаточно долго – аж 9 туров со старта сезона. Но потом впервые проиграл. Кому? «Борнмуту» (1:2). И вот уже чемпионский титул переходит в руки середняка АПЛ. Все прекрасно понимают: «вишни» его не защитят. Единственный вопрос заключается в том, как долго они смогут держаться. Ответ: всего неделю. Ровно 7 дней «Борнмут» был лучшим, а затем проиграл «Брентфорду» (2:3). И это уже вторая смена обладателя трофея за ноябрь. Последняя? Да. Больше в этом месяце сенсационных изменений не будет, а вот 2 успешных «защиты» от «пчел» – да. Однако и они долго не продержались на вершине: потеряли титул менее чем через месяц после его завоевания. Проиграли «Астон Вилле» (1:3) в декабре. Фиксируем: уже в третий раз в сезоне смена обладателя трофея происходит в матче, в котором забивают обе команды. Так и должно быть: чемпион обязан сопротивляться.

И это повторится уже через полторы недели: «Вилла» уступит «Ноттингему» (1:2). Все уже окончательно устанут от постоянных смен обладателя титула, как тут «Форест» порадует: выдаст 6-матчевую беспроигрышную серию. Шах и мат, хейтеры: «лесники» становятся нашим зимним чемпионом АПЛ. Но класс не позволяет отбиваться от претендентов долго, поэтому еще до конца января «Борнмут» возвращает себе титул (5:0). Впервые в сезоне какой-то клуб дважды прикоснулся к «чаше», и это, до сих пор не могу поверить, «Борнмут». Помните, как было в прошлый раз? Он отдал трофей уже через неделю. А в этот раз... то же самое. Уже в следующем туре уступил «Ливерпулю» (0:2). Ну и НАКОНЕЦ-ТО титул у топ-команды – есть надежда, что «красные» смогут нести его как можно дольше, потому что от этой игры в «горячую картошку» уже немного устал даже я, вы – тем более.

И «Ливерпуль» защищает титул 7 матчей и 2 месяца, чтобы подарить его «Фулхэму» в апреле (2:3). А чего вы ожидали? «Красные» не могли выиграть трофей по нашей системе, потому что в конце сезона вообще не побеждали. Да-да, у нас будет новый чемпион. До конца осталось всего 7 туров... и «Фулхэм» снова передает «чашку» «Борнмуту» (0:1). В третий раз «вишни» – лучшие в стране. Более того: на этот раз они не потеряют трофей в первую же неделю. 3 тура пройдут без поражений, чтобы уступить «Астон Вилле» (0:1). До конца остается 2 недели, и вы должны помнить, как именно «вилланы» завершили сезон... Ага, проиграли только в последнем туре. В Манчестере (0:2). Но не действующему чемпиону – а «Юнайтед». Вот оно: Аморим вернул титул домой. В последнем поединке сезона. В год, когда некоторые другие команды защищали трофей аж по 7 матчей подряд, а «Борнмут» вообще подбирал его трижды. 10 смен владельца, и следствие – триумф «дьяволов». Это было легендарно.

Лига 1

10 смен владельца? Да, это было незабываемо, поэтому нужно немного отдохнуть. Потому дальше – Франция. В прошлом году титул достался «ПСЖ», и в этом сезоне команда имела все шансы его сохранить: прошла аж 30 первых туров без поражений. Без единого. Забегая наперед, скажу: это наш рекорд на сегодняшний день. Но в 31-м своем поединке «ПСЖ» проиграл «Ницце» (1:3). И потерял все. Впрочем, и сама «Ницца» была слишком истощена после чемпионской игры, поэтому уже через 2 недели «передала» трофей «Ренну» (0:2). За тур до финиша чемпионата. Середняку, который провалил сезон, сменил тренера, потерял нескольких ключевых игроков и потеряет еще не одного по итогам летнего трансферного окна. Но «Ренн» стал чемпионом... бы. Если бы не оступился в последний игровой день. И сделал он это на арене «Марселя» (2:4). В год, когда «ПСЖ» испортил настроение всем фанатам «Олимпика» из-за выигрыша ЛЧ (теперь 2 клуба Лиги 1 побеждали в турнире), «Марсель» отобрал у столичных местный титул. Взял реванш и испортил праздник богачам.

Серия А

Вы видели таблицу Серии А, где безумное равенство, поэтому более или менее должны понимать: наш путь к выявлению чемпиона будет нелегким. Действующий на момент старта сезона – «Интер». И он продержится всего 4 тура, чтобы отдать «чашку» «Милану» (1:2). Это сентябрь. Единственное мое пожелание: не более одного чемпиона в месяц. Пожалуйста. «Милан» услышал, поэтому следующий обладатель трофея определяется только в октябре, и это «Фиорентина» (1:2). А теперь осознайте этот факт: «фиалки» с момента присвоения титула выдали спринт из 7 побед в Серии А подряд! А им кто-то сказал вообще, что в настоящем футболе все так, как в этом моем тексте, не работает? Только в середине декабря «Фиорентина» уступит «Болонье» (0:1), чтобы сделать ту зимним чемпионом... Однако последняя откажется, поэтому зимний чемпион Серии А – «Верона» (2:3). Ну а что вы думали? Не всегда же топам побеждать.

За 2 недели «Верона» передала трофей «Наполи» (0:2), и спасибо ей за это: так гораздо больше шансов, что гонка за титул в Серии А не займет 50+% процентов текста статьи. «Наполи» не подвел и держал «чашку» аж 5 туров подряд – вплоть до поражения «Комо» (1:2). Кстати, это 26-й тур, а после него команда Конте больше ни разу не уступила – если снова подберет трофей, то уже не отпустит. Нужно немного везения… А пока – первый большой титул для Фабрегаса. Он может это отпраздновать. Видимо, и празднует, потому что уже через неделю его «Комо» дарит победу «Роме» (1:2). И римляне после этого проводят самую длинную защиту сезона в Италии – 8 поединков. Еще бы 3 – и ушли бы на летний перерыв лучшими. Но «Аталанта» не позволила (1:2). Но ради чего? В последнем туре клуб из Бергамо передаст трофей «Парме» (2:3). Третий чемпионат для нас – и в третий раз в последний игровой день какая-то из команд впервые в сезоне забирает титул и уходит с ним в закат. Красиво!

Бундеслига

«Бавария» проиграла за всю дистанцию чемпионата 2 раза, «Байер» – 3, поэтому главный вопрос: смог ли кто-то отобрать у этой сладкой парочки трофей? С титулом входил в сезон именно клуб из Леверкузена, но передал его «Лейпцигу» (2:3) уже во 2-м туре. Впервые с трофеем Б1 в руках РБ выдаст после этого лучшую для себя беспроигрышную серию в чемпионате – аж 6 туров. И все для того, чтобы «наградить» «Боруссию» Д. в ноябре (1:2). Вы чувствуете иронию? Мы здесь придумали формат, который позволил бы слабым выигрывать чаще, а чемпионы – всё равно главные немецкие топы. Но «Боруссия» не подведет: поражение «Майнцу» (1:3) уже через неделю. Исторический момент для «ноль-пятых». И они даже смогут продлить его на несколько туров, но в первые дни зимы уступят «Вольфсбургу» (3:4). Кстати, это самый крупный счет для титульной битвы в нашей статье. «Волки» сделали все красиво... чтобы через 5 дней передать трофей «Фрайбургу» (2:3). Кажется, мы здесь надолго.

«Грифоны» на следующей же неделе вернули «чашку», так сказать, на базу – в Леверкузен (1:5). Поэтому зимний чемпион – «Байер». А «Бавария» до сих пор не прикоснулась к трофею, вы себе представляете! «Фармацевты» после этого организуют 9-матчевую серию без поражений в лиге, в которой даже от топа из Мюнхена защитятся (0:0). А все для чего? Чтобы короновать «Вердер» (0:2). Но вы сильно не запоминайте, потому что уже через неделю титул достанется «Боруссии» М. (2:4). И на этом также особо не акцентируйте внимание, потому что еще несколько туров, и трофей в руках футболистов «Фрайбурга» (1:2). Что там было в АПЛ? 10 изменений за сезон? Здесь уже 9. И мы могли бы побить рекорд, но «грифоны» уже не хотели отдавать свое – поэтому 4 тура подряд не уступали. Даже «Байер» остановили (2:2). Уже классика для этого текста: все было решено в последний игровой день. «Фрайбург» проиграл «Айнтрахту» (1:3). Ну хорошо, имеем достойного чемпиона. «Бавария» не чемпион. И не была им ни одного дня.

Ла Лига

Начнем с 10-матчевой серии «Реала» без поражений. На сегодняшний день это второй лучший показатель защиты для прошлогоднего чемпиона – солидно. В октябре мадридцы подарят титул «Барселоне» (0:4). А каталонцы прекрасно знают, что трофеи осенью не выигрываются, поэтому «передают» свой «Реал Сосьедаду» (0:1). Уже через 2 недели. Сразу интрига: можем получить неожиданного зимнего чемпиона. Через неделю трофей забирает «Атлетик» (0:1)… и проводит 11 подряд удачных «защит»! От клуба из Бильбао такого никто не ждал. Поэтому он не просто зимний чемпион, но и тот, кто войдет обладателям титула в весну. Чтобы в первые дни проиграть его «Атлетико» (0:1). Чувствуете обострение борьбы? В третий раз подряд по 0:1 в матче, где передается трофей. Через неделю мадридцы проигрывают «Хетафе» (1:2), а тот через 3 – «Вильярреалу» (1:2). Кажется, в Испании можно побеждать обладателей титулов только минимально.

«Субмарина» за 11 последних туров проиграет лишь однажды, но именно тогда, когда будет чемпионом. Все испортит «Сельта», причем как – всего лишь вторым разгромом в битве с передачей трофея в испанском сезоне (0:3). Через неделю коллектив скрутится в дуэли с «Реалом» (2:3), а тот уже через 7 дней любезно отдаст «Барселоне» (3:4) заслуженную «чашку». До конца остается 3 тура, и вы уже должны были догадаться, кто все же станет чемпионом. «Барселона» выигрывает реальный титул Ла Лиги и теряет мотивацию, поэтому за 2 тура до конца сезона сенсационно уступает дома... «Вильярреалу» (2:3)! А тот, вы должны помнить, весной почти не уступал, поэтому в последнем туре трофей никому дарить не стал. Хотя мог бы порадовать «Севилью», чтобы у нас была вообще красивая картинка, где каждая из топ-лиг получала нового чемпиона в последний игровой день. Однако нет, в Испании без магии.

УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Здесь не все так просто, потому что да, «Динамо» прошло весь чемпионат без поражений, но чемпиона прошлого года так с двух попыток и не переиграло – 1:1 и 2:2. То есть имеем следующее: если киевляне перехватывают трофей хотя бы один раз, то больше не отдают. Шансы высоки, ведь есть аж 20 побед в лиге, но может просто не повезти. Итак, «Шахтер» входит в сезон в качестве чемпиона – и во 2-м туре уступает «Полесью» (0:1). Ну наконец-то УПЛ выиграл кто-то кроме пары грандов! Житомирский коллектив от радости проведет 9 удачных «защит», чтобы в ноябре сделать чемпионом «Александрию» (0:1). И правильно: чемпионством надо делиться. Далее – 4 тура без поражений для команды Ротаня, но потом – «Динамо». И если с первого раза команда отбилась от киевлян (0:0), то со второго – нет (0:3). Ответственные за создание календаря как будто знали, поэтому и заставили «Александрию» играть против лидера УПЛ дважды за неделю. Шансов у нее почти не было. «Динамо» – чемпион даже по нашему формату.

А выводов сегодня не будет. Потому что какие они могут быть, когда «Барселона» без трофея, «Бавария» – даже без единого дня в качестве обладателя титула, а чемпион Англии – вообще «Ман Юнайтед»? Хотя бы в УПЛ все спокойно. «Динамо» – лучшее как по футбольным, так и по боксерским правилам.

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Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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