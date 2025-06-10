Конец трансферной саги? ПСЖ отказался платить за Забарного 70 млн евро

Французский «ПСЖ» возобновил переговоры с английским «Борнмутом» о подписании украинского защитника Ильи Забарного, сообщает L'Equipe.

Однако, как отмечает источник, за последний день прогресса в обсуждении условий трансфера 22-летнего игрока достигнуто не было. «Борнмут» по-прежнему требует за Забарного 70 млн евро, а «ПСЖ» со своей стороны дал понять, что не будет платить такую сумму, уже предложив за защитника более 50 млн евро.

У парижан остается всего несколько часов, чтобы успеть договориться с английским клубом о трансфере украинца и заявить его на клубный чемпионат мира.

Сообщалось, что трансфер Забарного в «ПСЖ» может сорваться из-за «Динамо».