Конец трансферной саги? ПСЖ отказался платить за Забарного 70 млн евро
Парижане все еще работают над подписанием украинца
Французский «ПСЖ» возобновил переговоры с английским «Борнмутом» о подписании украинского защитника Ильи Забарного, сообщает L'Equipe.
Однако, как отмечает источник, за последний день прогресса в обсуждении условий трансфера 22-летнего игрока достигнуто не было. «Борнмут» по-прежнему требует за Забарного 70 млн евро, а «ПСЖ» со своей стороны дал понять, что не будет платить такую сумму, уже предложив за защитника более 50 млн евро.
У парижан остается всего несколько часов, чтобы успеть договориться с английским клубом о трансфере украинца и заявить его на клубный чемпионат мира.
Сообщалось, что трансфер Забарного в «ПСЖ» может сорваться из-за «Динамо».
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