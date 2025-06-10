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  4. ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 11:40 |
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0

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией

11 июня в 00:00 по киевсокму времени сине-желтые сыграют второй матч на турнире

10 июня 2025, 11:40 |
220
0
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией
Sport.ua. Сергей Ребров

11 июня состоится матч товарищеского турнира Canadian Shield, в котором встретятся сборные Украины и Новой Зеландии. Все команды играют на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать финальную часть чемпионата мира.

В первых поединках турнира подопечные Сергея Реброва достаточно неожиданно уступили Канаде, которая является организатором Canadian Shield, со счетом 2:4. В другом матче Новая Зеландия с минимальным счетом одолела Кот-д'Ивуар (1:0).

Накануне состоялась тренировка футболистов сборной Украины, на которой игроки занимались под руководством главного тренера Сергея Реброва. Наставник «сине-желтых» пообещал, что после неприятного поражения от Канады, его подопечные постараются минимизировать свои ошибки и показать на поле другую игру.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией

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Фото Кирилла Дымова

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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