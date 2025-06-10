ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией
11 июня в 00:00 по киевсокму времени сине-желтые сыграют второй матч на турнире
11 июня состоится матч товарищеского турнира Canadian Shield, в котором встретятся сборные Украины и Новой Зеландии. Все команды играют на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать финальную часть чемпионата мира.
В первых поединках турнира подопечные Сергея Реброва достаточно неожиданно уступили Канаде, которая является организатором Canadian Shield, со счетом 2:4. В другом матче Новая Зеландия с минимальным счетом одолела Кот-д'Ивуар (1:0).
Накануне состоялась тренировка футболистов сборной Украины, на которой игроки занимались под руководством главного тренера Сергея Реброва. Наставник «сине-желтых» пообещал, что после неприятного поражения от Канады, его подопечные постараются минимизировать свои ошибки и показать на поле другую игру.
ФОТО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Новой Зеландией
Фото Кирилла Дымова
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Меньше недели остается до старта турнира, который называют детищем нынешнего босса мирового футбола
Победил чемпиона – стал чемпионом и защищаешь титул