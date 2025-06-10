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  4. Экс-игрок Динамо, Днепра и Шахтера отказался возглавить Александрию
Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 13:29 |
456
0

Экс-игрок Динамо, Днепра и Шахтера отказался возглавить Александрию

Владимир Езерский на данный момент работает в сборной Украине U-19/U-20 и «Карпатах»

10 июня 2025, 13:29 |
456
0
Экс-игрок Динамо, Днепра и Шахтера отказался возглавить Александрию
ФК Карпаты Львов. Владимир Езерский

Бывший футболист, известный украинский специалист Владимир Езерский отказался возглавлять «Александрию» – об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, руководство «горожан» обращалось к тренеру с предложением работать в команде после ухода Руслана Ротаня, но получило отказ. В 2023 году Езерский входил в тренерский штаб «Александрии», поэтому клуб и обратился к наставнику.

На данный момент серебряный призер Украинской Премьер-лиги продолжает поиски нового главного тренера. Главными кандидатами на эту должность считаются Владимир Шаран и Желько Любенович.

Владимир Езерский во время своей профессиональной карьеры играл в том числе за «Днепр», донецкий «Шахтер», киевское «Динамо». Сейчас специалист работает ассистентом тренера в сборной Украины U-19/U-20, а также в структуре львовских «Карпат».

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Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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