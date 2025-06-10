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  4. Ман Сити подпишет вратаря топ-клуба АПЛ Это экс-игрок сборной Англии
Англия
10 июня 2025, 11:08 |
711
1

Ман Сити подпишет вратаря топ-клуба АПЛ Это экс-игрок сборной Англии

Маркус Беттинелли покинет «Челси»

10 июня 2025, 11:08 |
711
1
Ман Сити подпишет вратаря топ-клуба АПЛ Это экс-игрок сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Беттинелли

Английский вратарь лондонского «Челси» Маркус Беттинелли вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний вратарь присоединится к «горожанам» еще до старта клубного чемпионата мира. В команде он получит роль третьего голкипера, которая освободилась после ухода Скотта Карсона.

В сезоне 2024/25 Маркус Беттинелли не провел ни одного матча на клубном уровне. Всего за 4 года в составе «Челси» у бывшего вратаря сборной Англии 1 сыгранный поединок и 1 пропущенный гол.

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Челси Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Mark4854590
Нє ну один пропущений за чотири роки це визначний показник)))
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