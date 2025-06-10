Ман Сити подпишет вратаря топ-клуба АПЛ Это экс-игрок сборной Англии

Английский вратарь лондонского «Челси» Маркус Беттинелли вскоре перейдет в «Манчестер Сити», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 33-летний вратарь присоединится к «горожанам» еще до старта клубного чемпионата мира. В команде он получит роль третьего голкипера, которая освободилась после ухода Скотта Карсона.

В сезоне 2024/25 Маркус Беттинелли не провел ни одного матча на клубном уровне. Всего за 4 года в составе «Челси» у бывшего вратаря сборной Англии 1 сыгранный поединок и 1 пропущенный гол.