ВИДЕО. Эмоции Реброва и Чеберко перед матчем против Новой Зеландии

Национальная сборная Украины проведет матч второго тура товарищеского турнира Canadian Shield. «Сине-желтые» проведут матч против Новой Зеландии.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров заявил, что не стоит ожидать легкого матча, похвалив футболистов соперника:

«Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира, ведь туда уже попала. В первой игре они не задействовали своих лучших игроков, так что, вероятно, против нас выйдет основной состав. Потому я и говорю: соперника нужно уважать, но нам следует сосредоточиться на собственной игре. На собственных ошибках», – резюмировал Ребров.

Своими ожиданиями от игры поделился и защитник национальной команды Евгений Чеберко, заявив, что футболисты хотят порадовать фанатов:

«Для каждого игрока играть за национальную сборную – это привилегия. Поэтому я не думаю, что может быть плохое настроение на игру. Каждый игрок хочет играть за сборную и в такое сложное для страны время должно доказать, что она сильная, и, конечно же, футболисты хотят порадовать болельщиков», – сказал Евгений.

Матч Новая Зеландия – Украина запланирована в ночь с 10 на 11 мая. Старт встречи в 00:00 (12 ночи) по Киеву.