Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эмоции Реброва и Чеберко перед матчем против Новой Зеландии
Сборная УКРАИНЫ
10 июня 2025, 10:12 |
224
0

ВИДЕО. Эмоции Реброва и Чеберко перед матчем против Новой Зеландии

Коуч и футболист пообщались с журналистами

10 июня 2025, 10:12 |
224
0
ВИДЕО. Эмоции Реброва и Чеберко перед матчем против Новой Зеландии
Кирилл Дымов/Sport.ua. Canadian Shield

Национальная сборная Украины проведет матч второго тура товарищеского турнира Canadian Shield. «Сине-желтые» проведут матч против Новой Зеландии.

Главный тренер национальной команды Сергей Ребров заявил, что не стоит ожидать легкого матча, похвалив футболистов соперника:

«Я уверен, что эта команда готовится к чемпионату мира, ведь туда уже попала. В первой игре они не задействовали своих лучших игроков, так что, вероятно, против нас выйдет основной состав. Потому я и говорю: соперника нужно уважать, но нам следует сосредоточиться на собственной игре. На собственных ошибках», – резюмировал Ребров.

Своими ожиданиями от игры поделился и защитник национальной команды Евгений Чеберко, заявив, что футболисты хотят порадовать фанатов:

«Для каждого игрока играть за национальную сборную – это привилегия. Поэтому я не думаю, что может быть плохое настроение на игру. Каждый игрок хочет играть за сборную и в такое сложное для страны время должно доказать, что она сильная, и, конечно же, футболисты хотят порадовать болельщиков», – сказал Евгений.

Матч Новая Зеландия – Украина запланирована в ночь с 10 на 11 мая. Старт встречи в 00:00 (12 ночи) по Киеву.

По теме:
ВОРОБЕЙ – о матчах сборной Украины с Канадой и Новой Зеландией
Лидер Шахтера рискует пропустить матч Украины против Новой Зеландии
Где смотреть онлайн матч Canadian Shield Новая Зеландия – Украина
видео Евгений Чеберко Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по регби Новая Зеландия - Украина Canadian Shield
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Футбол | 09 июня 2025, 19:05 10
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду

Украинский вингер «Челси» заинтересовал «Бетис»

Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Футбол | 10 июня 2025, 07:17 12
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника
Шахтер, Динамо, Полесье, Металлист 1925 нацелились на украинского защитника

Артем Шабанов с высокой вероятностью покинет «Александрию»

Известный экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры
Футбол | 10.06.2025, 09:53
Известный экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры
Известный экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 09.06.2025, 23:40
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Футбол | 09.06.2025, 19:56
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 3
Бокс
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Португалия – Испания
Где смотреть онлайн финальный матч Лиги наций Португалия – Испания
08.06.2025, 10:47
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 5
Футбол
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 15
Футбол
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
МЕЙВЕЗЕР назвал лучшего, чем Али: «Это сильнейший супертяж в истории бокса»
09.06.2025, 05:01 1
Бокс
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем