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  4. Известный экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры
Португалия
10 июня 2025, 09:53 |
523
0

Известный экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры

Виторину Антунеш принял решение завязать с профессиональными выступлениями

10 июня 2025, 09:53 |
523
0
Известный экс-легионер Динамо объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Виторину Антунеш

38-летний левый фулбек португальского клуба «Пасуш де Феррейра» Виторину Антунеш, известный в Украине по выступлениям в составе «Динамо», объявил о завершении карьеры игрока.

«Да, это правда... Я никогда не думал, что этот день настанет. Прошло 23 года моих трудов как профессионала, 23 года самоотверженности, усилий, стойкости, но также радости, достижений и знаний, которые я возьму с собой на всю оставшуюся жизнь!»

«Я прощаюсь с полем как игрок, но я уверен, что поле будет моим будущим, и с теми же амбициями я смогу достичь своей цели! Все, что мне осталось сделать, это поблагодарить все клубы, за которые я играл, всех игроков, тренеров и персонал, с которыми мне довелось работать. Одной благодарности никогда не будет достаточно; вы всегда будете в моем сердце!»

«Болельщикам клубов, которые я представлял, большое спасибо за всю поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении многих лет. Болельщикам соперников, я извиняюсь, если я был груб или подл раз или два, но знайте, что я очень уважаю вас всех за всю вашу преданность своим клубам, и без вас футбол был бы не таким!»

«И последнее, и самое главное, спасибо моей семье, маме, отцу, дядям, бабушкам и дедушкам, но особенно моим детям и супруге. Ты была воином, настоящей женщиной с оружием в руках, которая поддерживала меня в самые темные моменты моей карьеры, которая всегда была рядом в самые сложные моменты, которая воспитывала наших детей практически одна в мое отсутствие и никогда не позволяла мне срываться, ты была и всегда будешь моим капитаном, примером для подражания и любовью всей моей жизни!»

«Спасибо футболу за все, что мне дал, я знаю, что у игры еще много чего припасено для меня! Это никогда не будет прощанием, потому до скорой встречи! Виторину Антунеш», – написал португалец на своей странице в Instagram.

Напомним, «Динамо» купило Антунеша в феврале 2015 года из «Малаги» за 6 миллионов евро. В стане киевской команды португалец провел 79 официальных матчей (5 голов, 2 ассиста), став 2-кратным чемпионом Украины, победителем Кубка и Суперкубка Украины. Летом 2018 года «бело-синие» продали Антунеша в «Хетафе» за 2,5 миллиона евро.

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Виторину Антунеш Динамо Киев Пасуш де Феррейра завершение карьеры
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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