«Это невероятно». Йовичевич пояснил, почему ушел из Лудогорца

Хорватский специалист Игор Йовичевич объяснил, почему покинул пост главного тренера болгарского «Лудогорца», попрощавшись с клубом.

«Я хотел бы официально объявить, что мое время в Лудогорце подходит к концу. Это было невероятное путешествие – сезон, полный успехов, включая три трофея и место в истории клуба.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность тренерскому штабу, медицинской команде, всем сотрудникам клуба и, самое главное, игрокам за их преданность, страсть и упорный труд в течение этого незабываемого года. Особая благодарность владельцам Лудогорца за их доверие и поддержку», – заявил тренер.

Йовичевич присоединился к «Лудогорцу» летом 2024 года. В этом сезоне главному тренеру удалось выиграть с командой чемпионат, кубок и Суперкубок Болгарии.

Игорь Йовичевич долгое время работал в Украине. Был тренером львовских Карпат, Днепра-1 и донецкого Шахтера.