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10 июня 2025, 09:46 |
1131
2

«Это невероятно». Йовичевич пояснил, почему ушел из Лудогорца

Коуч попрощался с болгарским грандом

10 июня 2025, 09:46 |
1131
2
«Это невероятно». Йовичевич пояснил, почему ушел из Лудогорца
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Хорватский специалист Игор Йовичевич объяснил, почему покинул пост главного тренера болгарского «Лудогорца», попрощавшись с клубом.

«Я хотел бы официально объявить, что мое время в Лудогорце подходит к концу. Это было невероятное путешествие – сезон, полный успехов, включая три трофея и место в истории клуба.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность тренерскому штабу, медицинской команде, всем сотрудникам клуба и, самое главное, игрокам за их преданность, страсть и упорный труд в течение этого незабываемого года. Особая благодарность владельцам Лудогорца за их доверие и поддержку», – заявил тренер.

Йовичевич присоединился к «Лудогорцу» летом 2024 года. В этом сезоне главному тренеру удалось выиграть с командой чемпионат, кубок и Суперкубок Болгарии.

Игорь Йовичевич долгое время работал в Украине. Был тренером львовских Карпат, Днепра-1 и донецкого Шахтера.

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Игор Йовичевич Лудогорец чемпионат Болгарии по футболу расторжение контракта отставка
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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Юра Ганусяк
замітку написав недожурналіст, причину, чому пішов Йовічевич не вказано. 
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+1
panaleks55
i чому?
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