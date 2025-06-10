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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 09:26 | Обновлено 10 июня 2025, 09:50
614
0

ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Александрия продлила контракт с голкипером

Назар Макаренко подписал новый контракт с серебряным призером УПЛ

10 июня 2025, 09:26 | Обновлено 10 июня 2025, 09:50
614
0
ОФИЦИАЛЬНО. На перспективу. Александрия продлила контракт с голкипером
ФК Александрия. Назар Макаренко

Александрия подписала новое соглашение с юным украинским голкипером Назаром Макаренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальным данным, новое соглашение 17-летнего игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2029 года. О финансовых составляющих контракта никакой информации нет.

Назар дебютировал за юношескую команду «горожан» 3 августа 2024 года в домашнем матче против киевского «Динамо» (0:2). В общей сложности он сыграл 24 поединка. Еще три игры сыграл во Второй лиге Б, дебютировав 11 апреля 2025 в выездном матче против «Тростянца» (1:1).

Ранее сообщалось, что Александрия определилась с фаворитом на пост тренера

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Назар Макаренко Александрия продление контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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