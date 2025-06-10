Лидер Шахтера рискует пропустить матч Украины против Новой Зеландии

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров заявил, что полузащитник «сине-желтых» Артем Бондаренко рискует пропустить матч против Новой Зеландии на товарищеском турнире Canadian Shield.

– Есть ли какие травмированные игроки в команде?

– К сожалению, Артем Бондаренко получил повреждение и его участие в игре под вопросом. Николай Шапаренко восстановился, сегодня он будет тренироваться. Все остальные игроки здоровы и готовы к матчу, – сказал Ребров.

Матч Новая Зеландия – Украина запланирована в ночь с 10 на 11 мая. Старт встречи в 00:00 (12 ночи) по Киеву.

Ранее Сергей Ребров поделился ожиданиями перед матчем против Новой Зеландии, назвав главную проблему национальной команды.