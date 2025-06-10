Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки 9 июня украинские защитники уничтожили, в частности, около 960 оккупантов, 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 48 артиллерийские системы и 239 БПЛА.

Предлагаем вашему вниманию сведение общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 10.06.2025.