Украина. Премьер лига10 июня 2025, 07:59 | Обновлено 10 июня 2025, 08:32
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Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Украинская армия продолжает защищать страну
10 июня 2025, 07:59 | Обновлено 10 июня 2025, 08:32
223
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.
Согласно имеющимся данным, за последние сутки 9 июня украинские защитники уничтожили, в частности, около 960 оккупантов, 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 48 артиллерийские системы и 239 БПЛА.
Предлагаем вашему вниманию сведение общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 10.06.2025.
- личного состава – около 998 080 (+960)
- танков – 10 919 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 22 768 (+9) ед.
- артиллерийских систем – 28 982 (+48) ед.
- РСЗО – 1 412 (+1) ед.
- средств ПВО – 1183 (+0) ед.
- самолетов – 416 (+2) ед.
- вертолетов – 337 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 050 (+239) ед.
- крылатых ракет – 3 330 (+15) ед.
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
- подлодок – 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 51455 (+107) ед.
- специальной техники – 3 912 (+1) ед.
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