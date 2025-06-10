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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 07:59 | Обновлено 10 июня 2025, 08:32
223
0

Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф

Украинская армия продолжает защищать страну

10 июня 2025, 07:59 | Обновлено 10 июня 2025, 08:32
223
0
Уничтожение оккупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил статистику потерь российских оккупантов.

Согласно имеющимся данным, за последние сутки 9 июня украинские защитники уничтожили, в частности, около 960 оккупантов, 4 танка, 9 боевых бронированных машин, 48 артиллерийские системы и 239 БПЛА.

Предлагаем вашему вниманию сведение общих боевых потерь россии с 24.02.2022 по 10.06.2025.

  • личного состава – около 998 080 (+960)
  • танков – 10 919 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 22 768 (+9) ед.
  • артиллерийских систем – 28 982 (+48) ед.
  • РСЗО – 1 412 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1183 (+0) ед.
  • самолетов – 416 (+2) ед.
  • вертолетов – 337 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 050 (+239) ед.
  • крылатых ракет – 3 330 (+15) ед.
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед.
  • подлодок – 1 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 51455 (+107) ед.
  • специальной техники – 3 912 (+1) ед.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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