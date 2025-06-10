СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Румыния – Кипр
21:45 Нидерланды – Мальта
21:45 Финляндия – Польша
00:00 Новая Зеландия – Украина
ТЕННИС
13:00 Дарья Снигур – Юлия Стародубцева
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