СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Во вторник, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Румыния – Кипр

1.36 – 5.47 – 10.10

21:45 Нидерланды – Мальта

1.03 – 26.00 – 100.00

21:45 Финляндия – Польша

3.91 – 3.52 – 2.10

00:00 Новая Зеландия – Украина

4.86 – 4.03 – 1.77

ТЕННИС

13:00 Дарья Снигур – Юлия Стародубцева

1.76 – 1.97

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