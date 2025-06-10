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10 июня 2025, 06:12 |
26
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

10 июня 2025, 06:12 |
26
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Румыния – Кипр

Ggbet 1.36 – 5.47 – 10.10

21:45 Нидерланды – Мальта

Ggbet 1.03 – 26.00 – 100.00

21:45 Финляндия – Польша

Ggbet 3.91 – 3.52 – 2.10

00:00 Новая Зеландия – Украина

Ggbet 4.86 – 4.03 – 1.77

ТЕННИС

13:00 Дарья Снигур – Юлия Стародубцева

Ggbet 1.76 – 1.97

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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