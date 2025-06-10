Объявлен состав сборной Украины WU-15 на ближайшие сборы

Главный тренер женской сборной Украины WU-15 Наталья Игнатович объявила список из 23 футболисток, вызванных на учебно-тренировочный сбор.

Самая младшая сборная Украины (девушки 2011 г.р.) проверит ближайший резерв для дальнейшего участия в официальных соревнованиях – Турнире развития УЕФА, который состоится в Финляндии в конце этого года.

9 июня в Тернополе команда начнёт недельный тренировочный цикл с традиционным проведением двух контрольных матчей с женскими командами: 11 июня – с ДЮСШ №1 (Хмельницкий), 13 июня – с Надбужьем (Буск).

Состав женской сборной Украины WU-15

Вратари: Анастасия Селина, София Кожухарь (обе – Систерс Одесса).

Полевые игроки: София Куринная, Виталина Бойчук, Дарья Акинина (все – ОФКИП-Полесье Киев), Аделина Власенко, Ангелина Ревко (обе – Черноморец-2018 Одесса), Юлия Куцыба (Тики-Така Бровары), Кристина Карнаух (ДЮСШ Нива Винница), Виктория Белая (Лудогорец, Болгария), Дарья Образцова (TSG Айнхайт Бернау, Германия), Дарина Галушко, Анна Швец, Соломия Царук (все – КОЛИФКС Костополь), София Григорьева, Анастасия Прядко (обе – ДФА Ворскла Полтава), Мирослава Лаврик, Надежда Луценко, Кристина Шепетько, Мария Заборовец (все – ДЮСШ Подол Киев), Алина Колодий, Анастасия Миронченко, Дарья Воробканыч (все – СДЮШОР Ужгород).