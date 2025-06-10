10 июня, в английском Илкли, свою встречу первого круга проведут Дарья Снигур (153 WTA) и Юлия Стародубцева (67 WTA).

Начало матча запланировано на 13:00 по киевскому времени

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Дарья Снигур

В этом сезоне Снигур провела 29 матчей, в которых одержала 16 побед, статистика неплохая, однако, спортсменка не так часто играла на турнирах высокого уровня. Дарья вначале года смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате Австралии, но уступила в первом же круге основной сетки. Хуже выступила спортсменка Ролан Гаррос, сумев дойти только до второго круга квалификации.

В этом году Снигур дважды играла в финалах турниров серии ITF, в двух случаях она проигрывала. Теннисистка уже успела провести свой первый матч на траве в этом сезоне, это было в Бирмингеме, где она сразу вылетела, уступив швейцарке Масаровой – 6:3, 2:6, 4:6.

Юлия Стародубцева

У теннисистки в этом сезоне не пошла игра на харде, она одержала всего 3 победы в 12 матчах, а вот на грунте она исправилась, одержав 9 побед в 17 играх. Стародубцева смогла выдать два сильных турнира, сначала она выстрелила в Мадриде, где смогла дойти до четвертого круга, хотя начинала с квалификации.

На Ролан Гаррос спортсменка дошла до третьего круга квалификации, где в двух сетах уступила чешке Бейлек. Несмотря на поражения, Стародубцева сумела попасть в основную сетку, в качестве лаки-лузера. Своим шансом теннисистка воспользовалась сполна, ведь смогла дойти до третьего круга мейджора, там она проиграла сильной итальянке Жасмин Паолини.

По сравнению с началом года, Стародубцева поднялась на 34 позиции в мировом рейтинге, что свидетельствует о существенном прогрессе. Юлия почувствовала, что может обыгрывать соперниц из топ-20, оказывать сопротивление теннисисткам из топ-10, это ценный опыт.

Прогноз

Где-то обидно видеть подобные дерби уже в первом круге, но одна украинка точно пройдет дальше. На официальном уровне спортсменки никогда не пересекались.

Букмекеры не выделяют фаворита в этой паре, можно ожидать здесь любого исхода. Отдам здесь предпочтение Стародубцевой и поставлю на ее победу, так как у теннисистки были удачные всплески на высоком уровне. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Важно уточнить, что трава – любимое покрытие Снигур. В то время как Стародубцева не имеет столь большого опыта на траве. Но последние результаты обоих спортсменок склоняют к выбору в пользу Юлии.