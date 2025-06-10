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10 июня 2025, 03:23 | Обновлено 10 июня 2025, 04:40
116
0

ФОТО. Динамо U-19 завоевало золотые медали ДЮФЛУ в Первой лиге

Финальный турнир четырех состоялся в Черновцах

10 июня 2025, 03:23 | Обновлено 10 июня 2025, 04:40
116
0
ФОТО. Динамо U-19 завоевало золотые медали ДЮФЛУ в Первой лиге
ДЮФЛУ

Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2024/2025 в Первой лиге в категории U-19.

Динамо Киев U-19 завоевало золотые медали ДЮФЛУ в Первой лиге.

ДЮФЛ 2024/25. Первая лига U-19

Черновцы. 02.06.2025

1/2 финала

  • Динамо (Киев) – Подолье (Хмельницкий) – 3:0
  • Полесье (Житомир) – ДЮСШ-Буковина (Черновцы) – 0:1

Черновцы. 03.06.2024

Матч за 3-е место

  • Подолье (Хмельницкий) – Полесье (Житомир) – 0:0, по пенальти – 3:4

Финал

  • ДЮСШ-Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев) – 0:2 (0:1)

Голы: Пашко, 45, 88.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 ДЮФЛУ Подолье Хмельницкий Полесье Житомир Буковина Черновцы Кирилл Пашко Полесье Житомир U-19 детско-юношеский футбол чемпионат Украины по футболу U-19
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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