Молодежные турниры10 июня 2025, 03:23 | Обновлено 10 июня 2025, 04:40
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ФОТО. Динамо U-19 завоевало золотые медали ДЮФЛУ в Первой лиге
Финальный турнир четырех состоялся в Черновцах
10 июня 2025, 03:23 | Обновлено 10 июня 2025, 04:40
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Определились призеры чемпионата Украины по футболу среди команд детско-юношеских спортивных заведений сезона 2024/2025 в Первой лиге в категории U-19.
Динамо Киев U-19 завоевало золотые медали ДЮФЛУ в Первой лиге.
ДЮФЛ 2024/25. Первая лига U-19
Черновцы. 02.06.2025
1/2 финала
- Динамо (Киев) – Подолье (Хмельницкий) – 3:0
- Полесье (Житомир) – ДЮСШ-Буковина (Черновцы) – 0:1
Черновцы. 03.06.2024
Матч за 3-е место
- Подолье (Хмельницкий) – Полесье (Житомир) – 0:0, по пенальти – 3:4
Финал
- ДЮСШ-Буковина (Черновцы) – Динамо (Киев) – 0:2 (0:1)
Голы: Пашко, 45, 88.
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