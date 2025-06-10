Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Охранник Криштиану Роналду рассказал сколько он заработал
Другие новости
10 июня 2025, 04:10 |
144
0

ФОТО. Охранник Криштиану Роналду рассказал сколько он заработал

Криштиану Роналду щедро платит

10 июня 2025, 04:10 |
144
0
ФОТО. Охранник Криштиану Роналду рассказал сколько он заработал
Instagram. Хичман Букари, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Бывший телохранитель Криштиану РоналдуХичман Букари — рассказал о сотрудничестве с футболистом.

По его словам, за четыре года работы он заработал около 1,5 миллиона евро, получая по 1000 евро в день.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Марокканец отметил, что Роналду не относился к числу клиентов с высоким уровнем угроз. Он не сталкивался с покушениями или серьёзными рисками — максимум это были фанаты или папарацци.

В интервью Telecinco Букари подчеркнул, что инциденты с Роналду не были критичными, а сам Криштиану — лучший начальник, с которым ему доводилось работать.

По теме:
ФОТО. Украинская певица поддержала Левандовски в его конфликте с тренером
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала сексуальный фотосет
ФОТО. Роналду празднует триумф в Лиге наций с Джорджиной. Милота дня
фото Криштиану Роналду lifestyle сборная Португалии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного
Футбол | 09 июня 2025, 23:05 38
Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного
Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного

«Вишни» хотят получить за своего защитника 75 миллионов евро

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»
Футбол | 10 июня 2025, 01:59 0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Против Молдовы мы тоже натерпелись»

Италия одержала победу над соперником

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09.06.2025, 09:26
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Футбол | 09.06.2025, 09:18
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Футбол | 09.06.2025, 14:36
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 1
Футбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
Ребров выбрал голкипера на игру с Новой Зеландией после фиаско с Канадой
08.06.2025, 09:41 16
Футбол
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
ХОЛИФИЛД: «Знаете, кто лучше Мухаммеда Али? Усик сделал то же самое»
09.06.2025, 00:20 5
Бокс
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем