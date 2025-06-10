ФОТО. Охранник Криштиану Роналду рассказал сколько он заработал

Бывший телохранитель Криштиану Роналду — Хичман Букари — рассказал о сотрудничестве с футболистом.

По его словам, за четыре года работы он заработал около 1,5 миллиона евро, получая по 1000 евро в день.

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Марокканец отметил, что Роналду не относился к числу клиентов с высоким уровнем угроз. Он не сталкивался с покушениями или серьёзными рисками — максимум это были фанаты или папарацци.

В интервью Telecinco Букари подчеркнул, что инциденты с Роналду не были критичными, а сам Криштиану — лучший начальник, с которым ему доводилось работать.