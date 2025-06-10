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10 июня 2025, 03:56 | Обновлено 10 июня 2025, 03:58
239
0

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала сексуальный фотосет

Анастасия Конопля зажгла в свой день рождения

10 июня 2025, 03:56 | Обновлено 10 июня 2025, 03:58
239
0
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала сексуальный фотосет
Instagram. Анастасия Конопля

Супруга футболиста «Шахтёра» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, отметила 26-летие яркой фотосессией.

Она предстала в латексном боди и на каблуках, чем вызвала волну откликов в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к снимкам девушка поделилась мыслями о жизни, искренности и важности близких.

По её словам, она учится быть собой и ценить тишину.

Именинница подчеркнула, что красота — это не только внешность, но и внутреннее состояние.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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