ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала сексуальный фотосет

Супруга футболиста «Шахтёра» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, отметила 26-летие яркой фотосессией.

Она предстала в латексном боди и на каблуках, чем вызвала волну откликов в соцсетях.

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В подписи к снимкам девушка поделилась мыслями о жизни, искренности и важности близких.

По её словам, она учится быть собой и ценить тишину.

Именинница подчеркнула, что красота — это не только внешность, но и внутреннее состояние.