Другие новости10 июня 2025, 03:56 | Обновлено 10 июня 2025, 03:58
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала сексуальный фотосет
Анастасия Конопля зажгла в свой день рождения
10 июня 2025, 03:56 | Обновлено 10 июня 2025, 03:58
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Супруга футболиста «Шахтёра» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, отметила 26-летие яркой фотосессией.
Она предстала в латексном боди и на каблуках, чем вызвала волну откликов в соцсетях.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В подписи к снимкам девушка поделилась мыслями о жизни, искренности и важности близких.
По её словам, она учится быть собой и ценить тишину.
Именинница подчеркнула, что красота — это не только внешность, но и внутреннее состояние.
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