ФОТО. Роналду празднует триумф в Лиге наций с Джорджиной. Милота дня

Криштиану Роналду празднует победу в Лиге наций вместе с Джорджиной Родригес.

40-летний нападающий поделился особенным моментом на своей странице в Instagram — вместе с невестой Джорджиной Родригес он позирует с трофеем Лиги наций, который сборная Португалии завоевала, обыграв Испанию в финале.

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На фотографии, которая стремительно набирает популярность в соцсетях, Роналду искренне улыбается, держа кубок вместе с Джорджиной.

Таким образом Криштиану отметил, что победы становятся ещё ценнее, когда их можно разделить с близкими.

Это уже вторая победа Португалии в истории Лиги наций, и Роналду вновь подтвердил свой статус лидера не только на поле, но и за его пределами – публикация собрала уже практически 12 млн лайков.