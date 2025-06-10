ФОТО. Роналду празднует триумф в Лиге наций с Джорджиной. Милота дня
Джорджина Родригес всегда рядом с Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует победу в Лиге наций вместе с Джорджиной Родригес.
40-летний нападающий поделился особенным моментом на своей странице в Instagram — вместе с невестой Джорджиной Родригес он позирует с трофеем Лиги наций, который сборная Португалии завоевала, обыграв Испанию в финале.
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На фотографии, которая стремительно набирает популярность в соцсетях, Роналду искренне улыбается, держа кубок вместе с Джорджиной.
Таким образом Криштиану отметил, что победы становятся ещё ценнее, когда их можно разделить с близкими.
Это уже вторая победа Португалии в истории Лиги наций, и Роналду вновь подтвердил свой статус лидера не только на поле, но и за его пределами – публикация собрала уже практически 12 млн лайков.
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