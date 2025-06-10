ВИДЕО. Президент Аргентины встретился с Симеоне. Что случилось?

Президент Аргентины Хавьер Милей во время визита на экономический форум в Мадриде встретился с тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

Оба родились в 1970 году и в молодости неоднократно пересекались на футбольном поле.

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В сети появилось видео их тёплого общения, где Милей вспомнил, как играл против Симеоне.

В юности Милей был вратарём, выступал за молодёжные команды «Чакарита Хуниорс» и «Сан-Лоренсо», получив прозвище «безумный кипер».

По словам бывших партнёров, он отличался самоотдачей, силой и бесстрашием на поле.