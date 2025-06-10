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10 июня 2025, 02:21 |
45
0

ФОТО. Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

Пеп Гвардиола отметился выдающимися достижениями в Манчестере

10 июня 2025, 02:21 |
45
0
ФОТО. Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета
Instagram. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета за вклад в развитие города в спорте и общественной сфере.

Церемония прошла в зале Уитворт.

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Гвардиола отметил, что Манчестер стал его домом за девять лет работы.

Помимо побед на поле — включая требл в 2023 году и четыре титула АПЛ подряд — его также отметили за поддержку социальных инициатив через семейный фонд.

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Максим Лапченко Источник: ФК Манчестер Сити
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