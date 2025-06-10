ФОТО. Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета за вклад в развитие города в спорте и общественной сфере.

Церемония прошла в зале Уитворт.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Гвардиола отметил, что Манчестер стал его домом за девять лет работы.

Помимо побед на поле — включая требл в 2023 году и четыре титула АПЛ подряд — его также отметили за поддержку социальных инициатив через семейный фонд.