Другие новости10 июня 2025, 02:21 |
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ФОТО. Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета
Пеп Гвардиола отметился выдающимися достижениями в Манчестере
10 июня 2025, 02:21 |
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получил почётную степень Манчестерского университета за вклад в развитие города в спорте и общественной сфере.
Церемония прошла в зале Уитворт.
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Гвардиола отметил, что Манчестер стал его домом за девять лет работы.
Помимо побед на поле — включая требл в 2023 году и четыре титула АПЛ подряд — его также отметили за поддержку социальных инициатив через семейный фонд.
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