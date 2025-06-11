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  4. Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Франция
11 июня 2025, 05:58 |
391
0

Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»

Легенда сборной Франции – о Райане Черки

11 июня 2025, 05:58 |
391
0
Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легенда сборной Франции Тьерри Анри отметил уровень игры хавбека «Лиона» Райана Черки, который завершает переход в «Манчестер Сити».

«Я очень ценю Райана Черки. Я никогда раньше не видел такого футболиста, который умел так бы дриблировать мячом обеими ногами, как Черки», – сказал Анри.

В этом сезоне Райан Черки провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.

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Тьерри Анри Райан Черки чемпионат Франции по футболу Лион Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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