Тьерри АНРИ: «Я никогда раньше не видел такого футболиста, как он»

Легенда сборной Франции Тьерри Анри отметил уровень игры хавбека «Лиона» Райана Черки, который завершает переход в «Манчестер Сити».

«Я очень ценю Райана Черки. Я никогда раньше не видел такого футболиста, который умел так бы дриблировать мячом обеими ногами, как Черки», – сказал Анри.

В этом сезоне Райан Черки провел 44 матча, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.