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Англия
09 июня 2025, 23:05 | Обновлено 09 июня 2025, 23:41
1965
10

Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного

«Вишни» хотят получить за своего защитника 75 миллионов евро

09 июня 2025, 23:05 | Обновлено 09 июня 2025, 23:41
1965
10
Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, «вишни» установили на 22-летнего футболиста ценник в размере 75 миллионов евро и не планируют продавать его дешевле этой суммы.

Первое предложение «ПСЖ» составило 50 миллионов евро, поэтому достичь соглашения будет сложно, но клубы никуда не спешат.

Если трансфер Ильи Забарного действительно состоится за 75 миллионов евро, то он может стать самым дорогим украинцем в истории. Сейчас это звание принадлежит Михаилу Мудрику, которого «Челси» приобрел за 70+30 миллионов евро, но ни один из бонусов «Шахтер» еще не получил.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Ньюкасл».

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 10
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Mark4854590
Борнмут вже заробив на Реалі, тож гроші не дуже потрібні. Ось і торгується з позиції сили
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+1
Talya
Ну і нехай. З відсотків що отримає ДК, маю надію, кияни куплять своєму фану муркотику 😸Ігорюші смачної ковбаски та сиру на цілий рік! 😊
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0
Der Gartenzwerg
Зранку ще було 70. Ціна зростає кожні дві години на мільйон. 
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0
Пoлковник
Максимум 50 млн за забавного и бонусом обнимашки с сафроновым☝️
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-1
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Пoлковник
Любимая песня лгбтиста Сержа
👇👇👇
Голубой вагон бежит качается,
Скорый поезд набирает ход.
Ну зачем же этот фестиваль🏳️‍🌈кончается?
Пусть бы он тянулся целый год
 
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-1
Vitason
Суркис,очень следит за таким варіантом развития и чем больше сумма тем больше Суркис получит , потому и Бормут торгуется что часть бабок нужно будет отдать,но жадность сами знаете что....На мой взгляд Бормут ничего не получит,если будет гнуть такую цену он не такой великий клуб чтобы продавать футболистов за такую цену,вот вышел бы в лигу чемпионов тогда и можно было бабки рубить за футболистов! На мой взгляд им нужно продавать тех футболистов которые в цене иначе следующий сезон может быть не таким хорошим как этот!!
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-1
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Шлюхтар чемпион лишнехромосомных
Какие там 70 миллионов за Мудрика? 30 миллионов, остальное откат. Лучшему клубу Украины - Динамо, опять дадут больше всего денег за игрока
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-2
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