Будет рекорд? Борнмут шокировал ПСЖ ценником на Забарного

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По информации источника, «вишни» установили на 22-летнего футболиста ценник в размере 75 миллионов евро и не планируют продавать его дешевле этой суммы.

Первое предложение «ПСЖ» составило 50 миллионов евро, поэтому достичь соглашения будет сложно, но клубы никуда не спешат.

Если трансфер Ильи Забарного действительно состоится за 75 миллионов евро, то он может стать самым дорогим украинцем в истории. Сейчас это звание принадлежит Михаилу Мудрику, которого «Челси» приобрел за 70+30 миллионов евро, но ни один из бонусов «Шахтер» еще не получил.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Ньюкасл».