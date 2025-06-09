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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Меня это шокировало. Он предал мое доверие»
Чемпионат мира
09 июня 2025, 21:27 | Обновлено 09 июня 2025, 22:03
1653
1

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Меня это шокировало. Он предал мое доверие»

Звездный нападающий рассказал, как принял решение завершить карьеру в сборной Польши

09 июня 2025, 21:27 | Обновлено 09 июня 2025, 22:03
1653
1
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Меня это шокировало. Он предал мое доверие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Звездный польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свое решение завершить карьеру в национальной сборной Польши:

«Разговор с Пробжеем длился несколько минут. Он сказал, что забирает у меня капитанскую повязку. Я даже не успел сообщить семье или поговорить с кем-то о том, что произошло, потому что через несколько минут на сайте Польской футбольной ассоциации появилось заявление. То, как мне это сообщили, меня действительно шокировало.

Я был капитаном сборной не год или два. Я ношу повязку уже 11 лет, а играю в национальной команде уже 17 лет. Мне казалось, что такие дела следует решать по-другому. Тем более, что до следующих сборов еще много времени. Кроме того, впереди у нас важный матч, и все было сообщено по телефону. Так на самом деле не должно быть. Тренер предал мое доверие. Однако хочу подчеркнуть: не то чтобы я вдруг обиделся на сборную. На протяжении многих лет я всегда отдавал команде все, что у меня есть. Сборная всегда была для меня самым важным. В то же время мне очень больно из-за того, что произошло. Дело даже не в решении о повязке, а в том, как мне его сообщили».

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу Михал Пробеж
Дмитрий Вус Источник
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Комментарии 1
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mini.f
Напрасно они так с Левандовским, он явно не заслужил этого.   По всей вероятности, это моментальная реакция на заявление Левандовского ,что поляки очень ошиблись , проголосовав на победившего кандидата на пост президента Польши. Таких заявлений новая власть в Польше Левандовскому не простит. Началось с капитанской повязки....
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