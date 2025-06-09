Коуч Польши детально пояснил, почему Левандовски завершил карьеру в сборной

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал решение форварда Роберта Левандовски завершить карьеру в национальной команде:

«После разговоров со многими игроками и членами штаба у меня было время для анализа. После этого я пришел к выводу, что произойдет смена капитана. Принять такое решение очень сложно. Левандовски – выдающийся игрок, никто не может этого у него отнять. Однако я решил, что стоит сменить капитана.

Я разговаривал с Робертом по телефону. По прибытии в Хельсинки я встретился с Петром Зелинским и поговорил с ним о том, чтобы сделать его капитаном. Я позвонил Роберту в 21:16 по финскому времени. Мы немного поговорили. Я сказал ему, что, по моему мнению, нам нужно что-то изменить, что Петр Зелинский сейчас был бы лучшим капитаном. Ответ Роберта был таким, что капитанская повязка ничего не значит и ничего не изменит в этой команде. С его точки зрения, это может быть так. С моей – это многое изменит. Роберт сказал, что хотел бы, чтобы объявили, что он сам отказался от повязки. Я ответил, что этого не произойдет, потому что это мое решение.

Я хочу поблагодарить Роберта. Он выдающийся игрок, которого я очень ценю. Никто не закрывал перед ним двери в сборную. Желаю ему успехов. Для меня сборная – самое важное. Я осознаю ответственность. Я решил, что это лучшее решение».