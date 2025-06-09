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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 20:23 | Обновлено 09 июня 2025, 20:58
264
0

Колос определился почти со всеми спаррингами на межсезонье

Команда Руслана Костышина проведет 7 матчей

09 июня 2025, 20:23 | Обновлено 09 июня 2025, 20:58
264
0
Колос определился почти со всеми спаррингами на межсезонье
ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Колоса» начнут подготовку к новому сезону 24 июня в Ковалевке. До этого они в течение четырех дней будут проходить подробный медосмотр.

По имеющейся информации, ковалевцы проведут в межсезонье семь контрольных матчей, с 6 спарринг-партнерами они уже определились. Это «Виктория», «Верес», «Левый Берег», «Полтава», «Эпицентр», ЛНЗ.

Сейчас главный тренер Руслан Костышин собирается пересмотреть в июле всех футболистов «Колоса», которые играли за другие клубы на правах аренды, и определиться, кто из них сможет помочь в следующем чемпионате УПЛ.

Ковалевцы в ближайшее время планируют усилиться 4-5 новичками.

Ранее жена футболиста «Колоса» отличилась эротическим снимком.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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