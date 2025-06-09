ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с тремя игроками

«Левый Берег» сообщил о завершении сотрудничества с игроками Владиславом Войцеховским, Владиславом Шаповалом и Климом Приходько.

У всех трех игроков истекли контракты.

Войцеховский присоединился к «Левому Берегу» в 2023 году. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 24 матча и сделал две результативные передачи.

Владислав Шаповал стал игроком «Левого Берега» летом 2024 года и сыграл за команду 22 игры.

Клим Приходько – приобретение прошлого года. За прошедший сезон Приходько сыграл за команду 19 матчей и забил один гол в ворота «Вереса».