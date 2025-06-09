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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 19:32 | Обновлено 09 июня 2025, 19:40
1028
2

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с тремя игроками

Войцеховский, Шаповал и Приходько покинули клуб по окончании контрактов

09 июня 2025, 19:32 | Обновлено 09 июня 2025, 19:40
1028
2
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег попрощался с тремя игроками
ФК Левый Берег. Владислав Войцеховський

«Левый Берег» сообщил о завершении сотрудничества с игроками Владиславом Войцеховским, Владиславом Шаповалом и Климом Приходько.

У всех трех игроков истекли контракты.

Войцеховский присоединился к «Левому Берегу» в 2023 году. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 24 матча и сделал две результативные передачи.

Владислав Шаповал стал игроком «Левого Берега» летом 2024 года и сыграл за команду 22 игры.

Клим Приходько – приобретение прошлого года. За прошедший сезон Приходько сыграл за команду 19 матчей и забил один гол в ворота «Вереса».

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Александр Сильченко Источник: Левый берег
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Теперь или здуется команда, или на долго будет пыжиться в первой лиге.
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