Известный тренер намекнул, что может возглавить Металлист 1925

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб не опроверг информацию Sport.ua, что он вскоре может возглавить харьковский «Металлист 1925», который новый сезон 2025/26 начнет в элите украинского футбола.

– Недавно появилась информация, что вы можете возглавить «Металлист 1925»?

– Здесь простое правило: переговоры любят тишину. Будет контракт – все узнают по факту.

В последнее время 59-летний Дулуб участвует в качестве эксперта канала UPL.TV, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.