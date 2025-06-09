Украина. Премьер лига09 июня 2025, 19:02 | Обновлено 09 июня 2025, 19:03
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Известный тренер намекнул, что может возглавить Металлист 1925
Олег Дулуб не опроверг, что может возглавить харьковский клуб
09 июня 2025, 19:02 | Обновлено 09 июня 2025, 19:03
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Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб не опроверг информацию Sport.ua, что он вскоре может возглавить харьковский «Металлист 1925», который новый сезон 2025/26 начнет в элите украинского футбола.
– Недавно появилась информация, что вы можете возглавить «Металлист 1925»?
– Здесь простое правило: переговоры любят тишину. Будет контракт – все узнают по факту.
В последнее время 59-летний Дулуб участвует в качестве эксперта канала UPL.TV, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.
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