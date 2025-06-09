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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 19:02 | Обновлено 09 июня 2025, 19:03
900
0

Известный тренер намекнул, что может возглавить Металлист 1925

Олег Дулуб не опроверг, что может возглавить харьковский клуб

09 июня 2025, 19:02 | Обновлено 09 июня 2025, 19:03
900
0
Известный тренер намекнул, что может возглавить Металлист 1925
ЛНЗ. Олег Дулуб

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб не опроверг информацию Sport.ua, что он вскоре может возглавить харьковский «Металлист 1925», который новый сезон 2025/26 начнет в элите украинского футбола.

– Недавно появилась информация, что вы можете возглавить «Металлист 1925»?

– Здесь простое правило: переговоры любят тишину. Будет контракт – все узнают по факту.

В последнее время 59-летний Дулуб участвует в качестве эксперта канала UPL.TV, делясь мнением о событиях в текущем чемпионате Украины.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины назначение тренера Олег Дулуб Металлист 1925
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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