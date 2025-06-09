Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
Лига наций
09 июня 2025, 18:54 |
658
0

ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду

Недавно француз намекнул, что звездный португалец несправедливо получил Золотой мяч в 2013 году

09 июня 2025, 18:54 |
658
0
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine

9 июня на финальный матч Лиги наций между Португалией и Испанией (2:2, по пенальти - 5:3) посетил экс-игрок сборной Франции Франк Рибери.

Несколько дней назад Рибери намекнул на несправедливую победу Криштиану Роналду в номинации на «Золотой мяч» в 2013 году.

Болельщики сборной Португалии воспользовались моментом, и когда Роналду забил в финале Лиги наций, они освистали его. Рибери не выдержал давления и покинул ложу стадиона.

В 2013 году Криштиану Роналду получил 27,99% голосов и стал обладателем «Золотого мяча». Рибери в том году стал лишь третьим, пропустив вперед аргентинца Лионеля Месси. За француза проголосовали 23,36%.

От Украины тогда голосовали Михаил Фоменко (главный тренер сборной Украины), Руслан Ротань (капитан сборной) и Игорь Линник (представитель прессы).

Только Линник отдал первое место Франку Рибери. У Михаила Фоменко француз был третьим, а вот Ротань вообще не вписал Франка в тройку.

По теме:
Португалия стала самой титулованной сборной Европы последнего десятилетия
Криштиану РОНАЛДУ: «Если нужно сломать ногу – я сломаю. Все для Португалии»
ФОТО. Кубок для Роналду. Как сборной Португалии вручали трофей Лиги наций
Лига наций сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду Франк Рибери Золотой мяч болельщики
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером
Футбол | 09 июня 2025, 17:19 3
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Интер подписал контракт с новым тренером

Кристиан Киву вернулся в миланский клуб

Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Футбол | 09 июня 2025, 14:36 13
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско
Инфантино знал, на что идет. Клубный чемпионат мира ФИФА в шаге от фиаско

Меньше недели остается до старта турнира, который называют детищем нынешнего босса мирового футбола

Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Футбол | 09.06.2025, 09:18
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Футбол | 09.06.2025, 01:43
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09.06.2025, 09:26
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 44
Теннис
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
Обновленный рейтинг WTA: Гауфф укрепляет позицию, а Свентек опускается
09.06.2025, 05:55
Теннис
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 3
Футбол
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
Вернидуб дал совет Реброву после провала Украины в матче с Канадой
08.06.2025, 11:44 1
Футбол
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем