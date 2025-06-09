ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду

9 июня на финальный матч Лиги наций между Португалией и Испанией (2:2, по пенальти - 5:3) посетил экс-игрок сборной Франции Франк Рибери.

Несколько дней назад Рибери намекнул на несправедливую победу Криштиану Роналду в номинации на «Золотой мяч» в 2013 году.

Болельщики сборной Португалии воспользовались моментом, и когда Роналду забил в финале Лиги наций, они освистали его. Рибери не выдержал давления и покинул ложу стадиона.

В 2013 году Криштиану Роналду получил 27,99% голосов и стал обладателем «Золотого мяча». Рибери в том году стал лишь третьим, пропустив вперед аргентинца Лионеля Месси. За француза проголосовали 23,36%.

От Украины тогда голосовали Михаил Фоменко (главный тренер сборной Украины), Руслан Ротань (капитан сборной) и Игорь Линник (представитель прессы).

Только Линник отдал первое место Франку Рибери. У Михаила Фоменко француз был третьим, а вот Ротань вообще не вписал Франка в тройку.