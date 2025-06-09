ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
Недавно француз намекнул, что звездный португалец несправедливо получил Золотой мяч в 2013 году
9 июня на финальный матч Лиги наций между Португалией и Испанией (2:2, по пенальти - 5:3) посетил экс-игрок сборной Франции Франк Рибери.
Несколько дней назад Рибери намекнул на несправедливую победу Криштиану Роналду в номинации на «Золотой мяч» в 2013 году.
Болельщики сборной Португалии воспользовались моментом, и когда Роналду забил в финале Лиги наций, они освистали его. Рибери не выдержал давления и покинул ложу стадиона.
В 2013 году Криштиану Роналду получил 27,99% голосов и стал обладателем «Золотого мяча». Рибери в том году стал лишь третьим, пропустив вперед аргентинца Лионеля Месси. За француза проголосовали 23,36%.
От Украины тогда голосовали Михаил Фоменко (главный тренер сборной Украины), Руслан Ротань (капитан сборной) и Игорь Линник (представитель прессы).
Только Линник отдал первое место Франку Рибери. У Михаила Фоменко француз был третьим, а вот Ротань вообще не вписал Франка в тройку.
Unsuccessful hate watch for Riberypic.twitter.com/3BKWGfFddG— Troll Football (@TrollFootball) June 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Киву вернулся в миланский клуб
Меньше недели остается до старта турнира, который называют детищем нынешнего босса мирового футбола