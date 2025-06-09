Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Украинский вингер «Челси» заинтересовал «Бетис»
Испанский «Бетис» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, руководство клуба Ла Лиги рассматривает 24-летнего футболиста как альтернативу бразильцу Антони, который покинул команду после завершения нынешней кампании и вряд ли вернется туда из «Манчестер Юнайтед», потому что «красные дьяволы» требуют слишком много денег за его трансфер.
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик из-за действующего отстранения по делу о допинге провел только 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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