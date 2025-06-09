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  4. Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Англия
09 июня 2025, 19:05 |
2548
0

Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду

Украинский вингер «Челси» заинтересовал «Бетис»

09 июня 2025, 19:05 |
2548
0
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Испанский «Бетис» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство клуба Ла Лиги рассматривает 24-летнего футболиста как альтернативу бразильцу Антони, который покинул команду после завершения нынешней кампании и вряд ли вернется туда из «Манчестер Юнайтед», потому что «красные дьяволы» требуют слишком много денег за его трансфер.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик из-за действующего отстранения по делу о допинге провел только 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Михаил Мудрик Челси Бетис трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Антони (Матеус дос Сантос)
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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