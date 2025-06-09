Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду

Испанский «Бетис» интересуется украинским вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, руководство клуба Ла Лиги рассматривает 24-летнего футболиста как альтернативу бразильцу Антони, который покинул команду после завершения нынешней кампании и вряд ли вернется туда из «Манчестер Юнайтед», потому что «красные дьяволы» требуют слишком много денег за его трансфер.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик из-за действующего отстранения по делу о допинге провел только 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.