Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Последняя попытка. Реал попробует украсть у топ-клуба чемпиона Европы
Испания
09 июня 2025, 19:48 | Обновлено 09 июня 2025, 20:20
1134
0

Последняя попытка. Реал попробует украсть у топ-клуба чемпиона Европы

Мартин Субименди вряд ли останется в «Реале Сосьедад»

09 июня 2025, 19:48 | Обновлено 09 июня 2025, 20:20
1134
0
Последняя попытка. Реал попробует украсть у топ-клуба чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником «Реала Сосьедад» Мартином Субименди, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб уже долгое время пытается подписать 26-летнего футболиста, но не готов выплачивать его клаусулу – 60 миллионов евро.

«Сливочные» планируют провести последний раунд переговоров с басками, и в случае провала выйдут из гонки за подпись игрока.

Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщил, что Мартин Субименди перейдет в лондонский «Арсенал».

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 60 миллионов евро.

По теме:
Переговоры Наполи по Судакову приостановлены. Все из-за топ-тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ
Реал принял решение об участии Лунина в клубном чемпионате мира
трансферы Арсенал Лондон Реал Сосьедад трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Мартин Субименди Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Футбол | 09 июня 2025, 01:43 5
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному
Футбол | 09 июня 2025, 15:16 9
Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному
Трансфер все ближе? ПСЖ готов увеличить предложение по Забарному

Парижане готовы заплатить за украинца 60 млн евро

Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09.06.2025, 09:26
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Футбол | 09.06.2025, 07:48
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан
Футбол | 09.06.2025, 19:38
Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан
Ворскла идет по пути Днепра-1. Максимов разочаровал фанатов полтавчан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
У Лунина остался только один вариант. Его хочет купить известный тренер
09.06.2025, 03:12 4
Футбол
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
Маркевич назвал украинца, за которого не стыдно за игру с Канадой
09.06.2025, 01:56 2
Футбол
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
Канада – Украина – 4:2. Катастрофа в Торонто. Видео голов и обзор матча
08.06.2025, 02:01 9
Футбол
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
08.06.2025, 07:50 1
Футбол
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 114
Футбол
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
Париж спасен! Гауфф одолела Соболенко и выиграла трофей Ролан Гаррос 2025
07.06.2025, 19:07 44
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
09.06.2025, 08:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем