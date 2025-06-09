Последняя попытка. Реал попробует украсть у топ-клуба чемпиона Европы

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником «Реала Сосьедад» Мартином Субименди, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб уже долгое время пытается подписать 26-летнего футболиста, но не готов выплачивать его клаусулу – 60 миллионов евро.

«Сливочные» планируют провести последний раунд переговоров с басками, и в случае провала выйдут из гонки за подпись игрока.

Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщил, что Мартин Субименди перейдет в лондонский «Арсенал».

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона Европы 2024 в 60 миллионов евро.