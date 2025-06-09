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Чемпионат мира
09 июня 2025, 18:29 |
227
1

Кто является рекордсменом от Азии на чемпионатах мира?

Есть сборные, которые досрочно оформили путевку на мундиаль

09 июня 2025, 18:29 |
227
1
Кто является рекордсменом от Азии на чемпионатах мира?
Transfermrkt. Сборная Южной Кореи

На этой неделе продолжится отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Азии. Будет сыгран последний тур третьего этапа отбора.

После 9-ти сыгранных матчей обеспечили себе место на чемпионате мира 5 сборных: Япония, Иран, Южная Корея, Узбекистан и Иордания. В матче Саудовская Аравия – Австралия определится шестой участник от Азии.

Узбекистан и Иордания станут дебютантами чемпионата мира. Они стали 14-й и 15-й сборными, которые будут представлять Азию на мундиале.

Рекордсменом от Азии является Южная Корея, которая сыграет в 2026 году в 12-й раз, при том в 11-й раз подряд.

  • 12 – Южная Корея (с учетом ЧМ-2026)
  • 8 – Япония (с учетом ЧМ-2026)
  • 7 – Иран (с учетом ЧМ-2026)
  • 6 – Австралия (1 раз – от Океании, 5 раз – от Азии)
  • 6 – Саудовская Аравия
  • 2 – Северная Корея
  • 1 – Индонезия
  • 1 – Израиль
  • 1 – Кувейт
  • 1 – Ирак
  • 1 – ОАЭ
  • 1 – Китай
  • 1 – Катар
  • 1 – Узбекистан (дебют на ЧМ-2026)
  • 1 – Иордания (дебют на ЧМ-2026)

Интересным фактом является то, что ЧМ-2026 станет первым, в котором от Азии дебютирует минимум две новые сборные. На всех предыдущих первенствах было не более одного дебютанта на конкретном чемпионате.

Количество турниров подряд:

  • 11 – Южная Корея (активная серия)
  • 8 – Япония (активная серия)
  • 5 – Австралия (активная серия, еще не квалифицировались на ЧМ-2026)
  • 4 – Иран (активная серия)
  • 4 – Саудовская Аравия (серия закончена, текущая - 2, еще не квалифицировались на ЧМ-2026)

Лучшим достижением сборных из Азии на чемпионатах мира является четвертое место Южной Кореи на ЧМ-2002.

Количество мест от Азии на следующем чемпионате мира:

  • Третий этап – 6 (5 команд уже определены, шестая будет известна после матча Саудовская Аравия - Австралия).
  • Четвертый этап – 2 (победители двух групп из трех команд).
  • Пятый этап – 0-2 (2 команды сыграют в межконтинентальном плей-офф).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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