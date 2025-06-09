Кто является рекордсменом от Азии на чемпионатах мира?
Есть сборные, которые досрочно оформили путевку на мундиаль
На этой неделе продолжится отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Азии. Будет сыгран последний тур третьего этапа отбора.
После 9-ти сыгранных матчей обеспечили себе место на чемпионате мира 5 сборных: Япония, Иран, Южная Корея, Узбекистан и Иордания. В матче Саудовская Аравия – Австралия определится шестой участник от Азии.
Узбекистан и Иордания станут дебютантами чемпионата мира. Они стали 14-й и 15-й сборными, которые будут представлять Азию на мундиале.
Рекордсменом от Азии является Южная Корея, которая сыграет в 2026 году в 12-й раз, при том в 11-й раз подряд.
- 12 – Южная Корея (с учетом ЧМ-2026)
- 8 – Япония (с учетом ЧМ-2026)
- 7 – Иран (с учетом ЧМ-2026)
- 6 – Австралия (1 раз – от Океании, 5 раз – от Азии)
- 6 – Саудовская Аравия
- 2 – Северная Корея
- 1 – Индонезия
- 1 – Израиль
- 1 – Кувейт
- 1 – Ирак
- 1 – ОАЭ
- 1 – Китай
- 1 – Катар
- 1 – Узбекистан (дебют на ЧМ-2026)
- 1 – Иордания (дебют на ЧМ-2026)
Интересным фактом является то, что ЧМ-2026 станет первым, в котором от Азии дебютирует минимум две новые сборные. На всех предыдущих первенствах было не более одного дебютанта на конкретном чемпионате.
Количество турниров подряд:
- 11 – Южная Корея (активная серия)
- 8 – Япония (активная серия)
- 5 – Австралия (активная серия, еще не квалифицировались на ЧМ-2026)
- 4 – Иран (активная серия)
- 4 – Саудовская Аравия (серия закончена, текущая - 2, еще не квалифицировались на ЧМ-2026)
Лучшим достижением сборных из Азии на чемпионатах мира является четвертое место Южной Кореи на ЧМ-2002.
Количество мест от Азии на следующем чемпионате мира:
- Третий этап – 6 (5 команд уже определены, шестая будет известна после матча Саудовская Аравия - Австралия).
- Четвертый этап – 2 (победители двух групп из трех команд).
- Пятый этап – 0-2 (2 команды сыграют в межконтинентальном плей-офф).
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