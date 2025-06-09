Кто является рекордсменом от Азии на чемпионатах мира?

На этой неделе продолжится отборочный турнир чемпионата мира 2026 года в Азии. Будет сыгран последний тур третьего этапа отбора.

После 9-ти сыгранных матчей обеспечили себе место на чемпионате мира 5 сборных: Япония, Иран, Южная Корея, Узбекистан и Иордания. В матче Саудовская Аравия – Австралия определится шестой участник от Азии.

Узбекистан и Иордания станут дебютантами чемпионата мира. Они стали 14-й и 15-й сборными, которые будут представлять Азию на мундиале.

Рекордсменом от Азии является Южная Корея, которая сыграет в 2026 году в 12-й раз, при том в 11-й раз подряд.

12 – Южная Корея (с учетом ЧМ-2026)

8 – Япония (с учетом ЧМ-2026)

7 – Иран (с учетом ЧМ-2026)

6 – Австралия (1 раз – от Океании, 5 раз – от Азии)

6 – Саудовская Аравия

2 – Северная Корея

1 – Индонезия

1 – Израиль

1 – Кувейт

1 – Ирак

1 – ОАЭ

1 – Китай

1 – Катар

1 – Узбекистан (дебют на ЧМ-2026)

1 – Иордания (дебют на ЧМ-2026)

Интересным фактом является то, что ЧМ-2026 станет первым, в котором от Азии дебютирует минимум две новые сборные. На всех предыдущих первенствах было не более одного дебютанта на конкретном чемпионате.

Количество турниров подряд:

11 – Южная Корея (активная серия)

8 – Япония (активная серия)

5 – Австралия (активная серия, еще не квалифицировались на ЧМ-2026)

4 – Иран (активная серия)

4 – Саудовская Аравия (серия закончена, текущая - 2, еще не квалифицировались на ЧМ-2026)

Лучшим достижением сборных из Азии на чемпионатах мира является четвертое место Южной Кореи на ЧМ-2002.

Количество мест от Азии на следующем чемпионате мира: