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09 июня 2025, 16:03 |
21
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

09 июня 2025, 16:03 |
21
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Италия – Молдова

Ggbet 1.09 – 14.00 – 41.00

21:45 Хорватия – Чехия

Ggbet 2.03 – 3.54 – 4.17

21:45 Эстония – Норвегия

Ggbet 38.00 – 13.00 – 1.10

21:45 Бельгия – Уэльс

Ggbet 1.50 – 4.63 – 7.50

КИБЕРСПОРТ

23:00 FURIA – B8

Ggbet 1.76 – 2.08

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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