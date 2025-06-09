СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Италия – Молдова
21:45 Хорватия – Чехия
21:45 Эстония – Норвегия
21:45 Бельгия – Уэльс
КИБЕРСПОРТ
23:00 FURIA – B8
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный журналист прокомментировал трансферную сагу украинца
Украинцем интересуется «Астон Вилла»