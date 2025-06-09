СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июня

В понедельник, 9 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Италия – Молдова

1.09 – 14.00 – 41.00

21:45 Хорватия – Чехия

2.03 – 3.54 – 4.17

21:45 Эстония – Норвегия

38.00 – 13.00 – 1.10

21:45 Бельгия – Уэльс

1.50 – 4.63 – 7.50

КИБЕРСПОРТ

23:00 FURIA – B8

1.76 – 2.08

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