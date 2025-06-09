Умер первый темнокожий арбитр Английской Премьер-лиги

На 66-м году жизни скончался первый темнокожий арбитр Английской Премьер-лиги – Юрая Ренни.

Родился на Ямайке, но еще в юном возрасте переехал в Шеффилд. Там попробовал себя в футболе, но впоследствии решил стать арбитром.

В 70-х годах прошлого века начал обслуживать матчи низших дивизионов страны. Постепенно ему начали доверять матчи Первой и Второй лиг Англии.

В 1997 году дебютировал как арбитр Английской Премьер-лиги, которую до конца не смог довести. «Дерби Каунтри» принимал «Уимблдон». Игру Ренни начал, но впоследствии на стадионе возникли проблемы с освещением, и арбитр ее остановил.

Завершил карьеру арбитра в 2008 году. Всего на счету Ренни – более 300 матчей на самом высоком уровне.

Юрая Ренни стал первым темнокожим арбитром, который обслуживал матчи АПЛ. Второй темнокожий арбитр в английской элите появился только в 2023 году – это Сэм Аллисон.

Юрая Ренни с 2023 года болел неоперабельным неврологическим заболеванием спины, которое приковало его к инвалидной коляске.