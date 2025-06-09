Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Умер первый темнокожий арбитр Английской Премьер-лиги
Другие новости
09 июня 2025, 16:55 | Обновлено 09 июня 2025, 17:04
647
0

Умер первый темнокожий арбитр Английской Премьер-лиги

Юрая Ренни несколько лет болел редким неврологическим заболеванием

09 июня 2025, 16:55 | Обновлено 09 июня 2025, 17:04
647
0
Умер первый темнокожий арбитр Английской Премьер-лиги
SkyNews

На 66-м году жизни скончался первый темнокожий арбитр Английской Премьер-лиги – Юрая Ренни.

Родился на Ямайке, но еще в юном возрасте переехал в Шеффилд. Там попробовал себя в футболе, но впоследствии решил стать арбитром.

В 70-х годах прошлого века начал обслуживать матчи низших дивизионов страны. Постепенно ему начали доверять матчи Первой и Второй лиг Англии.

В 1997 году дебютировал как арбитр Английской Премьер-лиги, которую до конца не смог довести. «Дерби Каунтри» принимал «Уимблдон». Игру Ренни начал, но впоследствии на стадионе возникли проблемы с освещением, и арбитр ее остановил.

Завершил карьеру арбитра в 2008 году. Всего на счету Ренни – более 300 матчей на самом высоком уровне.

Юрая Ренни стал первым темнокожим арбитром, который обслуживал матчи АПЛ. Второй темнокожий арбитр в английской элите появился только в 2023 году – это Сэм Аллисон.

Юрая Ренни с 2023 года болел неоперабельным неврологическим заболеванием спины, которое приковало его к инвалидной коляске.

По теме:
Умер известный экс-игрок Ворсклы и сборной Молдовы
«Не хочу провести лучшие годы на лавке». Игрок Ливерпуля просит трансфер
МЮ продает одного из лучших игроков команды. Клуб уже договорился
Английская Премьер-лига судьи (арбитры) смерть
Александр Сильченко Источник: Sky News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Футбол | 09 июня 2025, 01:55 3
Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины
Впервые вышли на ЧМ. Игроки сборной получат китайские машины

Узбекистан не оставил футболистов без подарков

ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером
Футбол | 09 июня 2025, 15:53 0
ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером
ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером

Команда готовится к Клубному чемпионату мира

Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Футбол | 09.06.2025, 07:48
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Забарный шокировал решением Борнмут. Вишни установили впечатляющую цену
Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»
Футбол | 09.06.2025, 14:40
Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»
Журналист: «Это самое тупое решение УАФ по поводу сборной Украины»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Футбол | 09.06.2025, 08:28
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Зинедин ЗИДАН: «Это самый одаренный футболист, который когда-либо играл»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала после травмы Куртуа
08.06.2025, 07:15 11
Футбол
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
Сколько заработала Гауфф за трофей Ролан Гаррос 2025?
08.06.2025, 03:24
Теннис
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
Ротань попросил Буткевича подписать пятерых футболистов. Известны их имена
09.06.2025, 09:18
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
08.06.2025, 01:32 8
Футбол
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
09.06.2025, 01:43 5
Футбол
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»
08.06.2025, 08:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем