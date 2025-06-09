Криштиану РОНАЛДУ: «Если нужно сломать ногу – я сломаю. Все для Португалии»

Сборная Португалии в матче против Испании выиграла Лигу наций, а форвард Криштиану Роналду перед игрой находился не в лучшем физическом состоянии и мог пропустить встречу.

Однако игрок не захотел оставаться в запасе на матч, где можно завоевать трофей.

«И на предматчевой тренировке, и перед ней я чувствовал определенные проблемы. Но это национальная сборная, и я если мне нужно сломать ногу, то так и будет».

«Это матч за титул, я должен был играть. Буду играть за Португалию столько, сколько физически смогу. И я помог – мы выиграли финал, я забил», – сказал Роналду.