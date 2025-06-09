Криштиану РОНАЛДУ: «Если нужно сломать ногу – я сломаю. Все для Португалии»
Игрок готов в любом состоянии играть за национульную сборную
Сборная Португалии в матче против Испании выиграла Лигу наций, а форвард Криштиану Роналду перед игрой находился не в лучшем физическом состоянии и мог пропустить встречу.
Однако игрок не захотел оставаться в запасе на матч, где можно завоевать трофей.
«И на предматчевой тренировке, и перед ней я чувствовал определенные проблемы. Но это национальная сборная, и я если мне нужно сломать ногу, то так и будет».
«Это матч за титул, я должен был играть. Буду играть за Португалию столько, сколько физически смогу. И я помог – мы выиграли финал, я забил», – сказал Роналду.
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