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  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Если нужно сломать ногу – я сломаю. Все для Португалии»
Лига наций
09 июня 2025, 16:13 |
224
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Если нужно сломать ногу – я сломаю. Все для Португалии»

Игрок готов в любом состоянии играть за национульную сборную

09 июня 2025, 16:13 |
224
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Если нужно сломать ногу – я сломаю. Все для Португалии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сборная Португалии в матче против Испании выиграла Лигу наций, а форвард Криштиану Роналду перед игрой находился не в лучшем физическом состоянии и мог пропустить встречу.

Однако игрок не захотел оставаться в запасе на матч, где можно завоевать трофей.

«И на предматчевой тренировке, и перед ней я чувствовал определенные проблемы. Но это национальная сборная, и я если мне нужно сломать ногу, то так и будет».

«Это матч за титул, я должен был играть. Буду играть за Португалию столько, сколько физически смогу. И я помог – мы выиграли финал, я забил», – сказал Роналду.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Лига наций
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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