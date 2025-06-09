ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером

В понедельник игроки Реала вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

В составе пока нет футболистов, вызванных в свои сборные, в том числе украинского вратаря Андрея Лунина, который вместе с национальной командой находится в Канаде на международном турнире.

Первый официальный матч при Алонсо состоится для Реала уже 18 июня, когда мадридцы сыграют против Аль-Хиляла на Клубном чемпионате мира.