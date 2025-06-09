Клубный чемпионат мира09 июня 2025, 15:53 | Обновлено 09 июня 2025, 16:06
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ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером
Команда готовится к Клубному чемпионату мира
09 июня 2025, 15:53 | Обновлено 09 июня 2025, 16:06
387
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В понедельник игроки Реала вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового тренера Хаби Алонсо.
В составе пока нет футболистов, вызванных в свои сборные, в том числе украинского вратаря Андрея Лунина, который вместе с национальной командой находится в Канаде на международном турнире.
Первый официальный матч при Алонсо состоится для Реала уже 18 июня, когда мадридцы сыграют против Аль-Хиляла на Клубном чемпионате мира.
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