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  4. ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером
Клубный чемпионат мира
09 июня 2025, 15:53 | Обновлено 09 июня 2025, 16:06
387
0

ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером

Команда готовится к Клубному чемпионату мира

09 июня 2025, 15:53 | Обновлено 09 июня 2025, 16:06
387
0
ФОТО. Пока без Лунина. Реал провел первую тренировку с новым тренером
ФК Реал

В понедельник игроки Реала вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

В составе пока нет футболистов, вызванных в свои сборные, в том числе украинского вратаря Андрея Лунина, который вместе с национальной командой находится в Канаде на международном турнире.

Первый официальный матч при Алонсо состоится для Реала уже 18 июня, когда мадридцы сыграют против Аль-Хиляла на Клубном чемпионате мира.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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