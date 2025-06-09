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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 15:02 | Обновлено 09 июня 2025, 15:03
2090
0

Умер известный экс-игрок Ворсклы и сборной Молдовы

Владислав Немешкало был воспитанником полтавского клуба

09 июня 2025, 15:02 | Обновлено 09 июня 2025, 15:03
2090
0
Умер известный экс-игрок Ворсклы и сборной Молдовы
ФК Ворскла

На 56-м году жизни скончался известный форвард полтавской «Ворсклы» Владислав Немешкало.

Немешкало был воспитанником полтавского футбола. Начинал в специализированной ДЮСШ города, а в 1986 году уже дебютировал в соревнованиях КФК в составе «Ворсклы».

Впоследствии попробовал свои силы в киевском «Динамо», но играл только за дублирующий состав. В 1988 году был призван в ряды армии и стал игроком киевского «ЦСКА». Впоследствии вернулся в «Ворсклу».

В 1994 году перешел в молдавский «Тилигул». Тогда же принял решение выступать за сборную Молдовы. Кроме этого выступал за болгарский «Чардафон», «Кремень» Кременчуг, «Ниву» Винница.

В середине 90-х прошлого века снова вернулся в полтавскую «Ворсклу». Позже играл за симферопольскую «Таврию», а в 1999 году стал игроком ахтырского «Нефтяника».

В 2000 году переехал в Таджикистан. Играл за клуб «Регар», но только один сезон. Там он заболел тяжелой формой болезни Боткина и был вынужден завершить карьеру в 30 лет.

Впоследствии работал детским тренером, а в один из периодов был тренером-селекционером в одесском «Черноморце».

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Александр Сильченко Источник: ФК Ворскла
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