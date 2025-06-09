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  4. Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25
Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 14:50 | Обновлено 09 июня 2025, 14:55
1022
4

Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25

Лучшим тренером стал Руслан Ротань, лучшим нападающим признан Владислав Ванат

09 июня 2025, 14:50 | Обновлено 09 июня 2025, 14:55
1022
4
Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Украинская Премьер-лига опубликовала символическую сборную чемпионата по итогам сезона 2024/25 – на основе сборных туров, которые формировались вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

После каждого тура они составляли свою версию символической сборной, их голоса подсчитывались, формировалась сборная тура с запасными. В конце сезона представители Премьер-лиги сделали глобальный подсчет всех анкет, по каждой позиции создали отдельный рейтинг и сформировали звездную команду.

Символическая сборная Украинской Премьер-лиги (по итогам сезона 2024/25):

Голкипер: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Андрей Цуриков (Колос), Артем Шабанов (Александрия), Джордан (Заря), Илья Крупский (Ворскла)

Полузащитники: Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Александр Назаренко (Полесье), Алексей Гуцуляк (Полесье)

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия)

Кроме того, был составлен символический список из 33 футболистов, которые в течение сезона 2024/25 набрали наибольшее количество баллов. По три – на каждую позицию.

Всего в течение сезона хотя бы один балл во время формирования сборных всех 30-ти туров получили 28 вратарей, 122 защитника, 82 центральных полузащитника, 59 вингеров и 34 центрфорварда.

Лучший показатель по суммарному количеству баллов имеет Владислав Ванат («Динамо») – 241. В пятерку этого рейтинга также вошли Георгий Судаков («Шахтер») – 219, Артем Бондаренко («Шахтер») – 187, Алексей Паламарчук («Ингулец») – 172, Алексей Гуцуляк («Полесье») – 161.

Тройка лучших тренеров сезона по сумме баллов, собранных в течение 30-и туров: Руслан Ротань («Александрия»), Владислав Лупашко («Карпаты»), Александр Шовковский («Динамо»).

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Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 4
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Saar
З чемпіона країни 1 гравець........🤣🤣
Тобто гравці з гірших команд-кращі за гравців з чемпілна країни!..жесть🤣🤣
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+2
Artem_Ponomar
трохи нелогічно що лише один футболіст з команди яка виграла чемпіонат
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0
Mamay
Пропоную тепер зіграти цим складом з тими поцами яких за збірну кличуть ))) і з тими тренерами 
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0
arkada56
1та 2 команди по одному гравцю.3 та 4 команди по 2.А саме хейтове це воротарь і захисник з клубів які вилетіли в першу лігу .Що сказати клоуни!
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0
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