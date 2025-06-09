Один игрок Динамо. Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25

Украинская Премьер-лига опубликовала символическую сборную чемпионата по итогам сезона 2024/25 – на основе сборных туров, которые формировались вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины.

После каждого тура они составляли свою версию символической сборной, их голоса подсчитывались, формировалась сборная тура с запасными. В конце сезона представители Премьер-лиги сделали глобальный подсчет всех анкет, по каждой позиции создали отдельный рейтинг и сформировали звездную команду.

Символическая сборная Украинской Премьер-лиги (по итогам сезона 2024/25):

Голкипер: Алексей Паламарчук (Ингулец)

Защитники: Андрей Цуриков (Колос), Артем Шабанов (Александрия), Джордан (Заря), Илья Крупский (Ворскла)

Полузащитники: Георгий Судаков (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Егор Твердохлеб (Кривбасс), Александр Назаренко (Полесье), Алексей Гуцуляк (Полесье)

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия)

Кроме того, был составлен символический список из 33 футболистов, которые в течение сезона 2024/25 набрали наибольшее количество баллов. По три – на каждую позицию.

Всего в течение сезона хотя бы один балл во время формирования сборных всех 30-ти туров получили 28 вратарей, 122 защитника, 82 центральных полузащитника, 59 вингеров и 34 центрфорварда.

Лучший показатель по суммарному количеству баллов имеет Владислав Ванат («Динамо») – 241. В пятерку этого рейтинга также вошли Георгий Судаков («Шахтер») – 219, Артем Бондаренко («Шахтер») – 187, Алексей Паламарчук («Ингулец») – 172, Алексей Гуцуляк («Полесье») – 161.

Тройка лучших тренеров сезона по сумме баллов, собранных в течение 30-и туров: Руслан Ротань («Александрия»), Владислав Лупашко («Карпаты»), Александр Шовковский («Динамо»).