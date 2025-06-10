РОНАЛДУ: «Это феноменальный футболист, который выигрывает много титулов»

Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25. На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.

В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2. В серии пенальти выиграла Португалия (2:2, пен. 5:3). Это второй трофей португальцев в Лиге наций.

После поединка пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отдал должное лидеру сборной Испании Ламину Ямалю.

«Ламин Ямаль выигрывает много титулов, как индивидуальных, так и коллективных. Это феноменальный футболист, которого ждет долгая карьера. Он не раз победит в Лиге наций. Ему всего 17 лет, дайте парню покой», – сказал Роналду.