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  4. РОНАЛДУ: «Это феноменальный футболист, который выигрывает много титулов»
Лига наций
10 июня 2025, 00:20 |
516
0

РОНАЛДУ: «Это феноменальный футболист, который выигрывает много титулов»

Криштиану похвалил Ямаля

10 июня 2025, 00:20 |
516
0
РОНАЛДУ: «Это феноменальный футболист, который выигрывает много титулов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 8 июня состоялся финальный матч Лиги наций УЕФА 2024/25. На «Альянц Арене» в Мюнхене встречались сборные Португалии и Испании.

В основное время судья матча Сандро Шерер зафиксировал счет 2:2. В серии пенальти выиграла Португалия (2:2, пен. 5:3). Это второй трофей португальцев в Лиге наций.

После поединка пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду отдал должное лидеру сборной Испании Ламину Ямалю.

«Ламин Ямаль выигрывает много титулов, как индивидуальных, так и коллективных. Это феноменальный футболист, которого ждет долгая карьера. Он не раз победит в Лиге наций. Ему всего 17 лет, дайте парню покой», – сказал Роналду.

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Криштиану Роналду Ламин Ямаль чемпионат Испании по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Фабрицио Романо
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