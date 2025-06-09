«Не хочу провести лучшие годы на лавке». Игрок Ливерпуля просит трансфер

Универсальный полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт надеется, что летом клуб найдет возможность его продать, потому что игроку надоело сидеть на лавке запасных.

«Я не хочу лучшие годы карьеры провести на лавке запасных. Я люблю этот клуб, этих болельщиков и этот город. Однако мне хочется больше выходить на поле».

«Посмотрим, что получится сделать летом», – сказал Эллиотт.

22-летний хавбек в минувшем чемпионском сезоне провел в АПЛ 15 матчей.