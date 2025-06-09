Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не хочу провести лучшие годы на лавке». Игрок Ливерпуля просит трансфер
Англия
09 июня 2025, 14:25 | Обновлено 09 июня 2025, 14:30
789
2

«Не хочу провести лучшие годы на лавке». Игрок Ливерпуля просит трансфер

Эллиотт готов сменить команду

09 июня 2025, 14:25 | Обновлено 09 июня 2025, 14:30
789
2
«Не хочу провести лучшие годы на лавке». Игрок Ливерпуля просит трансфер
Sky Sports. Харви Эллиотт

Универсальный полузащитник Ливерпуля Харви Эллиотт надеется, что летом клуб найдет возможность его продать, потому что игроку надоело сидеть на лавке запасных.

«Я не хочу лучшие годы карьеры провести на лавке запасных. Я люблю этот клуб, этих болельщиков и этот город. Однако мне хочется больше выходить на поле».

«Посмотрим, что получится сделать летом», – сказал Эллиотт.

22-летний хавбек в минувшем чемпионском сезоне провел в АПЛ 15 матчей.

По теме:
Третий новичок. Ман Сити подпишет игрока сборной Франции, забившего Испании
Неожиданно. МЮ и Барселона намерены обменяться своими изгнанниками
Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере футболиста киевского Динамо
Харви Эллиотт Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Футбол | 09 июня 2025, 01:43 4
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор
Португалия – Испания – 2:2 (пен. 5:3). Финал Лиги наций. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций

«Проиграли из-за замен». Реакция фанов на поражение Испании в финале ЛН
Футбол | 09 июня 2025, 13:07 0
«Проиграли из-за замен». Реакция фанов на поражение Испании в финале ЛН
«Проиграли из-за замен». Реакция фанов на поражение Испании в финале ЛН

Сборная Испании остановилась в шаге от трофея

Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Футбол | 09.06.2025, 12:49
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Александрия определилась с фаворитом на пост тренера
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Бокс | 09.06.2025, 09:26
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Футбол | 08.06.2025, 14:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Сборная Украины вышла на поле потрусить одним местом»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GroundUnder
Менеджмент Шахтёра, тоже самое ... вы отлич. от киевлян не только аренду можете потянуть, но и купить
Ответить
0
GroundUnder
Игорь Михайлович, Ваш выход
к юбилею клуба полагается
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
Играть начали слишком поздно. Сборная Украины проиграла Канаде
08.06.2025, 00:33 114
Футбол
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
Терпение лопнуло. Флик выгоняет игрока из Барсы после скандального интервью
07.06.2025, 14:17 1
Футбол
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
БУФФОН: «До сих пор я не знаю, почему он так поступил. Стыдно»
08.06.2025, 07:50 2
Футбол
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
ВИДЕО. Гимн не включили – украинки спели сами и разгромили соперниц
08.06.2025, 13:40 2
Волейбол
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
Ребров пояснил, почему сборная Украины потерпела фиаско в матче с Канадой
08.06.2025, 01:32 8
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это была ошибка, теперь я признаю»
07.06.2025, 08:15 18
Бокс
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
Будущее тенниса: определены все победители юниорского Ролан Гаррос 2025
08.06.2025, 04:36
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем