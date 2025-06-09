Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2024/25 имело Динамо

В сезоне-2024/25 наибольшую зрительскую аудиторию имело «Динамо». В среднем за играми киевлян наблюдали 2 283 зрителя. Второе место по посещаемости заняли «Карпаты» – 1 868, третье – «Шахтер» – 1 611. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Ингульца» (в среднем – 570), «Черноморца» (642), и ЛНЗ (722) .

Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 2 682), «Динамо» (2 000) и «Полесье» (1 802), наименьшую – «Черноморец» (239), который только два последних матча смог провести со зрителями, «Ингулец» (349) и «Колос» (537). В гостях наибольшее количество болельщиков собрали «Динамо» (в среднем – 2 566), «Шахтер» (1 791) и «Кривбасс» (1 469), наименьшее – «Ворскла» (700), ЛНЗ (763) и «Верес» (765).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ