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Украина. Премьер лига
09 июня 2025, 13:39 | Обновлено 09 июня 2025, 13:42
254
0

Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2024/25 имело Динамо

Последнее место по посещаемости занял «Ингулец»

09 июня 2025, 13:39 | Обновлено 09 июня 2025, 13:42
254
0
Наибольшую зрительскую аудиторию в сезоне-2024/25 имело Динамо
ФК Динамо

В сезоне-2024/25 наибольшую зрительскую аудиторию имело «Динамо». В среднем за играми киевлян наблюдали 2 283 зрителя. Второе место по посещаемости заняли «Карпаты» – 1 868, третье – «Шахтер» – 1 611. Наименьшее же количество болельщиков присутствовало на играх «Ингульца» (в среднем – 570), «Черноморца» (642), и ЛНЗ (722) .

Дома наибольшую поддержку имели «Карпаты» (в среднем – 2 682), «Динамо» (2 000) и «Полесье» (1 802), наименьшую – «Черноморец» (239), который только два последних матча смог провести со зрителями, «Ингулец» (349) и «Колос» (537). В гостях наибольшее количество болельщиков собрали «Динамо» (в среднем – 2 566), «Шахтер» (1 791) и «Кривбасс» (1 469), наименьшее – «Ворскла» (700), ЛНЗ (763) и «Верес» (765).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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