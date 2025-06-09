Англия09 июня 2025, 14:59 | Обновлено 09 июня 2025, 15:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с пятью ветеранами команды
Фабиански, Цоуфал, Ингз и другие покидают Вест Хэм
09 июня 2025, 14:59 | Обновлено 09 июня 2025, 15:04
1063
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Клуб АПЛ Вест Хэм проводит чистку состава и объявил об уходе из команды пяти игроков.
Состав лондонцев покидают вратарь Лукаш Фабиански, защитники Курт Зума и Аарон Крессвелл, а также хавбек Владимир Цоуфал и форвард Данни Ингз.
У всех игроков завершаются контракты и 1 июля они станут свободными агентами.
Вест Хэм неудачно провел минувший сезон АПЛ, финишировав на 14-й позиции.
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