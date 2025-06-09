ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с пятью ветеранами команды

Клуб АПЛ Вест Хэм проводит чистку состава и объявил об уходе из команды пяти игроков.

Состав лондонцев покидают вратарь Лукаш Фабиански, защитники Курт Зума и Аарон Крессвелл, а также хавбек Владимир Цоуфал и форвард Данни Ингз.

У всех игроков завершаются контракты и 1 июля они станут свободными агентами.

Вест Хэм неудачно провел минувший сезон АПЛ, финишировав на 14-й позиции.