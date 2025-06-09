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Англия
09 июня 2025, 14:59 | Обновлено 09 июня 2025, 15:04
1063
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с пятью ветеранами команды

Фабиански, Цоуфал, Ингз и другие покидают Вест Хэм

09 июня 2025, 14:59 | Обновлено 09 июня 2025, 15:04
1063
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с пятью ветеранами команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Фабиански

Клуб АПЛ Вест Хэм проводит чистку состава и объявил об уходе из команды пяти игроков.

Состав лондонцев покидают вратарь Лукаш Фабиански, защитники Курт Зума и Аарон Крессвелл, а также хавбек Владимир Цоуфал и форвард Данни Ингз.

У всех игроков завершаются контракты и 1 июля они станут свободными агентами.

Вест Хэм неудачно провел минувший сезон АПЛ, финишировав на 14-й позиции.

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Вест Хэм Лукаш Фабиански Владимир Цоуфал Аарон Крессвелл Дэнни Ингз Курт Зума трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Вест Хэм
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