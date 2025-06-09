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Англия
09 июня 2025, 13:48 | Обновлено 09 июня 2025, 13:51
997
1

Неожиданно. МЮ и Барселона намерены обменяться своими изгнанниками

Маркус Рэшфорд уедет в Испанию, а Марк-Андре тер Штеген переберется в Англию

09 июня 2025, 13:48 | Обновлено 09 июня 2025, 13:51
997
1
Неожиданно. МЮ и Барселона намерены обменяться своими изгнанниками
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона» могут устроить громкий обмен своими футболистами – стороны уже провели первые переговоры.

«Красные дьяволы» отдадут в Испанию 27-летнего форварда Маркуса Рэшфорда, который не входит в планы главного тренера Рубена Аморима. Последние полгода футболист играл в аренде за «Астон Виллу».

Сам Рэшфорд давно планирует покинуть Премьер-лигу и готов присоединиться к каталонскому клубу. Ради этого трансфера англичанин может пойти на существенное сокращение зарплаты.

Взамен «Барселона» отдаст своего голкипера Марк-Андре тер Штегена, который вызывает беспокойство среди руководства команды – в Испании не верят, что немец сможет вернуть свою прежнюю форму из-за постоянных травм.

Руководство обеих команд позитивно настроено в этом вопросе и считает, что может в ближайшее время осуществить этот обмен.

В сезоне 2024/25 Рэшфорд провел 41 матч на клубном уровне, где забил 11 голов и отдал девять результативных передач. На счету тер Штегена – девять поединков, 11 пропущенных мячей и один сухой матч.

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Манчестер Юнайтед Барселона Марк-Андре тер Штеген Маркус Рэшфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Sport Bible
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SHN
Если бы не АТШ,то Германия пропустила  еще 3-4 гола от Франции.
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