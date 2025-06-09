Неожиданно. МЮ и Барселона намерены обменяться своими изгнанниками
Маркус Рэшфорд уедет в Испанию, а Марк-Андре тер Штеген переберется в Англию
Английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Барселона» могут устроить громкий обмен своими футболистами – стороны уже провели первые переговоры.
«Красные дьяволы» отдадут в Испанию 27-летнего форварда Маркуса Рэшфорда, который не входит в планы главного тренера Рубена Аморима. Последние полгода футболист играл в аренде за «Астон Виллу».
Сам Рэшфорд давно планирует покинуть Премьер-лигу и готов присоединиться к каталонскому клубу. Ради этого трансфера англичанин может пойти на существенное сокращение зарплаты.
Взамен «Барселона» отдаст своего голкипера Марк-Андре тер Штегена, который вызывает беспокойство среди руководства команды – в Испании не верят, что немец сможет вернуть свою прежнюю форму из-за постоянных травм.
Руководство обеих команд позитивно настроено в этом вопросе и считает, что может в ближайшее время осуществить этот обмен.
В сезоне 2024/25 Рэшфорд провел 41 матч на клубном уровне, где забил 11 голов и отдал девять результативных передач. На счету тер Штегена – девять поединков, 11 пропущенных мячей и один сухой матч.
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